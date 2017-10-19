Ереван, 19 октября, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Вопросы армяно-российского сотрудничества сегодня, 19 октября, обсудили премьер-министр Армении Карен Карапетян и посол России в Армении Иван Волынкин.

eurasiancommission.org Заседание Евразийского межправсовета в Астане

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, стороны, в частности, обсудили пути активизации армяно-российского экономического сотрудничества и увеличения товарооборота.

Стороны также обсудили вопросы организации предстоящего официального визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Армению и проведения заседания Евразийского межправсовета.

Официальный визит Медведева в Армению состоится 24 октября, а заседание Евразийского межправсовета — 25 октября.

Сегодня, 19 октября, премьер Армении Карен Карапетян дал поручения руководителям ведомств подготовить заседание Евразийского межправсовета

Как сообщает сайт правительства Армении, в связи с проведением заседания Евразийского межправительственного совета глава кабмина Армении дал поручения руководителям разных ведомств подготовить саммит — главам МИД, МЧС, министерства культуры, минздрава, СНБ, полиции, ГУГА, минфина. Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Армению приедут главы правительств России, Казахстана, Беларуси и Киргизии, а также председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.