Москва, 19 октября, 2017, 20:43 — ИА Регнум. В «Лаборатории Касперского» обратили внимание не программу Cutlet Maker, которая может без труда взломать систему защиты банкомата и заставить его выдавать наличные при наличии USB-доступа. Об этом сообщили 17 октября 2017 года в пресс-службе компании.

Michael Movchin Лаборатория Касперского

Доступ к вредоносной программе можно получить за $5 тыс. через DarkNet, который считается частью интернета при использовании браузера Tor.

Специалисты отмечают, что пользователем программы может стать даже самый неопытный пользователь — вредоносное ПО сопровождается пошаговой инструкцией, понятной для самых непродвинутых пользователей ПК.

«По сути, этот зловред превращает киберограбление банкомата из сложной и требующей хорошей подготовки операции в очередной легкий способ нелегального заработка, доступный каждому за определенную сумму», — прокомментировали особенности программы эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2017 года газета «Коммерсант» написала, что в России появился новый бестелесный или бесфайловый вирус по ограблению банкоматов, который не требует физического контакта с банкоматом. Вредоносная программа размещается в оперативной памяти банкомата.