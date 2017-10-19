Москва, 19 октября, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Депутаты комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды оказались недовольны перераспределением средств федерального бюджета 2017 года, предложенным Минприроды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава комитета Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Москва, Министерство природных ресурсов и экологии РФ

В частности, по его словам, депутаты не увидели целесообразности в том, чтобы направить сэкономленные средства на ремонт судна «Бавенит». «Фактически 700 млн рублей из природоохранных программ «Чистая страна», ФЦП по воде, лесному займу пойдут на поддержку природопользования. Научно-исследовательское судно, которое до этого находилось в аренде у голландцев, теперь хотят отремонтировать за бюджетный счет, чтобы оно продолжило геологоразведку на арктическом шельфе. Мы не сомневаемся в важности освоения Арктики, но такая постановка вопроса вызвала несогласие членов комитета», — заявил Бурматов.

По его словам, сегодня существует слишком много острых экологических проблем, в том числе в Арктике, чтобы отвлекать накопленные средства на предложенные Минприроды цели. Кроме того, члены профильного комитета усомнились, что за полтора месяца до конца года удастся провести качественный ремонт судна.

В ходе заседания профильного комитета депутаты также не согласились и с распределением средств от экологического сбора, которое Минприроды предлагает в федеральном бюджете 2018−2020 годов. Как отметили депутаты, список регионов — получателей субсидий на мероприятия в сфере обращения с отходами ранее включал в себя 10 регионов, а теперь сократился до шести. Однако уточнить список регионов и обоснование сокращение их численности представители министерства затруднились.

«Мы доведем свою позицию до бюджетного комитета. Логика распределения 1 млрд рублей экологического сбора остается непонятной. Вместо ожидаемого увеличения количества субъектов-получателей нам неожиданно внесли сокращенный список без необходимых обоснований. Боюсь, что в конце следующего года снова будет «экономия», то есть неосвоенные средства, и нам предложат ремонтировать еще одно судно», — возмутился Бурматов.

Не остался без замечаний депутатов план Минприроды по финансированию проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». По расчетам ведомства, на эти мероприятия в 2018 году запланировано 481,3 млн рублей, в 2019 году — 453,2 млн рублей, а в 2020 году — 283,7 млн рублей. Между тем в первую очередь средства предполагается направить на расчистку русел, а капитальные затраты на строительство и реконструкцию очистных сооружений приволжских городов откладываются на более поздние периоды.

Профильный комитет Госдумы настоятельно попросил Минприроды ускорить эти мероприятия и пересмотреть приоритеты программы.