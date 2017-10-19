Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Непредсказуемость заявлений и шагов американского президента Дональда Трампа вызвана сопротивлением, которое он встречает внутри США, сообщил 19 октября президент России Владимир Путин на итоговом заседании международного клуба «Валдай».

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

По мнению Владимира Путина, действующему президенту Дональду Трампу элитные группы не позволяют воплощать в реальность его предвыборные обещания.

Глава российского государства рассказал, что внутри США действуют силы, использующие российско-американские отношения для достижения своих целей.

«Мы не знаем, была бы Хиллари Клинтон более предсказуема, а непредсказуемость Трампа связана с сопротивлениям его решениям внутри страны», — сказал Владимир Путин и добавил, что человека типа Дональда Трампа очень трудно сделать чьим-то заложником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин обвинил США в невыполнении обязательств по договорам о сокращении и ликвидации оружия массового поражения.