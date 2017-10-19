Москва, 19 октября, 2017, 20:04 — ИА Регнум. В четверг, 19 октября, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе заседания рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, предложила отменить сроки давности по вышеупомянутым деяниям в целях обеспечить неотвратимость наказания для преступников.

Deti.gov.ru Предложения Анны Кузнецовой будут учтены в проекте «антипедофильских поправок» в законодательство

«К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, но сегодня нет возможности наказать преступника», — пояснила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя предложение Ирины Яровой.

Детский омбудсмен также предложила разработать меры по ограничению возможности общения педофилов с детьми в сети Интернет.

«Интернет-пространство открыто для несовершеннолетних до сих пор, поэтому меры, которые помогут ограничить это поле для них, безусловно, нужны», — подчеркнула Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, доля преступлений в отношении половой неприкосновенности детей увеличилась. На сегодняшний день насчитывается свыше 12 тысяч таких преступлений, в то время как в 2012 году их было около 8 тысяч.

Уполномоченный по правам ребенка также уверена, что поддержка в случае подобного преступления в отношении несовершеннолетнего должна оказываться не только пострадавшему ребенку, но и всей его семье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство внутренних дел поддержало идею Анны Кузнецовой о создании информационного ресурса по сбору сведений о всех гражданах, совершивших преступления сексуального характера в отношении детей в целях осуществления пожизненного административного контроля за данными лицами.

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