Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не исключает, что следующим главой государства может стать женщина. Об этом он заявил 19 октября, выступая на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«У нас всё возможно», — отметил российский лидер.

Путин также высказал мнение, что перед будущим президентом России стоит задача сделать страну «очень гибкой» с точки зрения экономики, форм и методов управления.

«Мы должны совершенствовать свою политическую систему, чтобы она была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается», — подчеркнул он.

По словам Путина, России необходимо стать «в высшей степени конкурентоспособной» страной, «устремлённой в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий», и при этом продолжать укреплять свою обороноспособность.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию выступления Владимира Путина на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».