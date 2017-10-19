Париж, 19 октября, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В ЮНЕСКО осудили террористическое нападение в столице Сомали Могадишо, 19 октября сообщает агентство KUNA.

Raxanreeb.com Сомали

«Убийство гражданских лиц никогда не может быть оправдано. Крайне важно, чтобы насилие не повлияло на свободу слова и работу средств массовой информации», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Читайте также: В теракте в Сомали пострадала дипломатическая миссия Катара

Глава ЮНЕСКО осудила нападение, в результате которого погиб местный журналист Али Нур Сиад-Ахмед, а ещё четверо журналистов получили ранения.

«Я осуждаю это ужасающее нападение», — добавила Бокова.

Напомним, в минувшие выходные, 14 октября, в Могадишо подорвали заминированный грузовик. В результате теракта погибло около 300 человек, ещё несколько сотен человек получили ранения. Теракт стал одним из самых кровопролитных в истории Сомали.