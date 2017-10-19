Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 19:34 — ИА Регнум. На конкретные шаги властей США в сторону ограничения деятельности российских СМИ Россия ответит быстро и зеркально, заявил 19 октября в Сочи Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин в гостях телекомпании Russia Today

Это заявление президента России было сделано в ответ на вопрос Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала RT, испытывающего усиливающееся давление со стороны властей США.

«В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ», — подчеркнул президент России.

Владимир Путин напомнил, что представители США и стран Запада постоянно говорят о недопустимости давления на любые СМИ или журналистов, при этом не стесняясь ограничивать деятельность российских СМИ на своей территории.

Глава российского государства отметил, что если люди верят чьей-то точке зрения, значит она выражена ярко, образно и талантливо.

«Нам всё время говорили о том, что нелепо, недемократично давить на любые средства массовой информации, законно функционирующие, закрывать, гонять, оказывать давление на журналистов. Есть только один демократический способ бороться с тем, что кому-то не нравится — высказать своё мнение, но так ярко, образно и талантливо, чтобы люди поверили вашей точке зрения, пошли за вашей позицией», — считает Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление о целенаправленных мероприятиях американских властей, направленных на уничтожение вещания телеканала RT в США.