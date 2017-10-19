Краснодар, 19 октября, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Террористы, действующие в Сирии, в ближайшем времени будут побеждены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 19 октября на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

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«Есть все основания полагать — я скажу осторожно — что террористов мы там в ближайшее время добьём», — сказал президент России.

Вместе с тем, по словам Путина, это не будет означать устранения террористической угрозы в глобальном масштабе.

«Терроризм как явление имеет глубокие корни, которые кроются в несправедливости сегодняшнего мира, в ущемленности многих народов и религиозных групп», — подчеркнул он.

По мнению российского лидера, «питательной средой» для терроризма служит также «отсутствии образования в целых государствах».

Напомним, 16 октября министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что операция в Сирии близится к завершению.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию выступления Владимира Путина на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».