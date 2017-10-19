Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг независимости Каталонии — это внутренне дело Испанского королевства. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, выступая итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

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«Всё происходящее — это внутреннее дело Испании и должно быть урегулировано в рамках испанского законодательства в соответствии с демократическими традициями», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что испанские власти уже предпринимают шаги в этом направлении.

Также российский лидер отметил, что в ситуации с Каталонией можно увидеть единодушное осуждение сторонников независимости региона со стороны Европейского союза и целого ряда других стран. Однако Евросоюзу «раньше надо было думать», когда только зарождались противоречивые процессы.

«Знали ведь, правда? Правда. Однако в своё время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. Зачем же надо было так бездумно, исходя из текущей политической конъюнктуры и желания угодить старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косова, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы и в мире?» — задает риторические вопросы российский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испанского королевства. Большинство участников референдума высказались за независимость.

При этом власти Испании считают проведенный референдум незаконным и ни при каких условиях не приемлют независимость Каталонии.

Тем не менее, после объявления официальных результатов референдума глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон подписал Декларацию о независимости Каталонии, однако, тут же предложил каталонскому законодательному собранию приостановить её действие для ведения переговоров с Мадридом.

Однако Мадрид ни на какие переговоры идти не собирается и 21 октября собирается начать приостановку самоуправления Каталонии.

На данный момент ситуация с независимостью Каталонии неопределённая.