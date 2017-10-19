Чебоксары, 19 октября, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В Чувашии корректируют величину прожиточного минимума. Ожидается, что в III квартале по сравнению с данными предыдущего квартала она уменьшится на 27 рублей — до 8779 рублей. Соответствующий проект постановления разработал Минтруд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Величина прожиточного минимума на душу населения рассчитывается ежеквартально. Согласно расчётам министерства, в III квартале по сравнению с данными II квартала 2017 года она снизится на 0,3% (или на 27 рублей) и составит 8779 рублей. По социально-демографическим группам населения показатель предлагается установить следующий: для трудоспособного населения — 9303 рубля (снижение на 0,3%, или на 27 рублей), для пенсионеров — 7134 рубля (снижение на 0,7%, или на 52 рубля), для детей — 8916 рублей (рост на 0,1%, или на 6 рублей).

В министерстве отмечают, что за квартал сократились расходы на продукты питания. Снижение составило 187 рублей в месяц. Более всего подешевели овощи (на 132,79 рублей) и картофель» (на 63,41 рубль). В результате роста цен на фрукты расходы возросли на 19,37 рублей, на хлебопродукты — на 12,72 рубля.

«Расходы на непродовольственные товары увеличились на 81 рубль в месяц в связи с ростом цен на строительные материалы, одежду и обувь. Вследствие роста цен на жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта расходы увеличились на 82 рубля в месяц. Со снижением стоимости потребительской корзины затраты на обязательные платежи и сборы уменьшились на 3 рубля», — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, что на основании величины потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум населения и оказывается социальная помощь. Чем выше данный показатель — тем больше граждан могут рассчитывать на господдержку. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии оптимизировали социальные бюджетные расходы, ужесточив условия получения льгот и введя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения, в частности, коснулись условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.