Калининград, 19 октября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Спустя месяц после победы на выборах губернатор Калининградской области Антон Алиханов начал формировать региональное правительство. Сегодня, 19 октября, состоялось сразу несколько кадровых решений, ключевое из которых — назначение первым вице-премьером Алексея Родина.

Kremlin.ru Антон Алиханов

Родин исполнял обязанности руководителя аппарата правительства Калининградской области с октября 2016 года (его супруга Валерия Родина почти год проработала пресс-секретарем Алиханова).

В пресс-службе правительства ИА REGNUM уточнили, что Родин будет совмещать пост руководителя аппарата. Стоит отметить, что должность первого вице-премьера до сих пор оставалась вакантной и была введена этой осенью для, как выразилась представитель губернатора в облдуме Татьяны Шарова, «более эффективной организации работы».

Также Алиханов утвердил трех министров, которые еще вчера были с приставкой врио — руководителей регионального минпрома Дмитрия Кускова, минсельхоза Наталью Шевцову и министерства развития инфраструктуры Елену Дятлову.