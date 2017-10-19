Махачкала, 19 октября, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Музей «Россия — моя история» открылся сегодня, 19 октября, в столице Дагестана. Этот исторический парк, расположенный на площади около 13 тыс. кв. м, стал самым большим из 17 подобных проектов в Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Myhistorypark.ru Интерактивный образовательный проект «Россия – Моя история»

Музей представляет собой мультимедийный комплекс. Здесь можно познакомиться с историей России с древнейших времен до наших дней. Отдельные экспозиционные залы посвящены разным этапам в становлении Российского государства. Так, например, в музее есть залы «Рюриковичи» и «Романовы». История России XX и начала XXI века представлена в залах «От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945» и «Россия — моя история. С 1945 по настоящее время».

Особое место в музее уделено истории, культуре и традициям Дагестана, о которых рассказывают 16 стендов. В подготовке материалов для них участвовали специалисты Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН и Госархива. Вести экскурсии в музее доверено специально подготовленным экскурсоводам, историкам, организаторам экскурсионных и образовательных программ.

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Среди гостей на открытии присутствовали врио председателя правительства РД Абдусамад Гамидов, помощник полномочного представителя президента РФ в СКФО Алексей Гасанов, муфтий Дагестана шейх Ахмад-хаджи Абдулаев, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов).

Стоит отметить, что первый такой мультимедийный проект по истории России был открыт в Москве в 2015 году. Позже в 17 административных центрах субъектов РФ были открыты его филиалы. Эффект личного участия в событиях, произошедших в давние времена, достигается благодаря панорамным кинотеатрам и видеостенам, 3D-реконструкциям городов и сражений, голографическим инсталляциям. В будущем подобные проекты будут реализованы еще в 25 городах страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, исторический музей первоначально планировалось открыть в парке имени Ленинского Комсомола в Махачкале. Однако многие горожане высказались против застройки парка. Жители Махачкалы обратились в суд с требованием запретить возводить на территории парка капитальное строение, также они обратились с петицией к президенту РФ с просьбой сохранить парк от застройки. В итоге власти пришли к компромиссному решению — исторический музей построен на месте «долгостроя» спортивного комплекса у Джума-мечети.