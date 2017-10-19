Варшава, 19 октября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский раскритиковал власти Венгрии за частые визиты Путина в Будапешт. Об это Ващиковский заявил 19 октября в интервью Heti Valasz.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Министра спросили, как Польша относится к «частым» двум визитам Путина в Венгрию в 2017 году. Глава внешнеполитического ведомства Польши сказал, что Варшава «не радуется», так как имеет другое мнение о России.

Ващиковский посчитал корректным напомнить Будапешту о необходимости придерживаться единой линии с Евросоюзом в отношениях с Россией.

По мнению главы польского МИД, Венгрия зависит от российского газа, и сотрудничество с Москвой — это возможность его получить.

«Венгрия отчаянно нуждается в газе, и, похоже, это единственный вариант, поскольку терминалы СПГ находятся в Польше и Хорватии, а трубопроводы пока недоступны», — считает Ващиковский.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — прагматичный политик и сотрудничает с Москвой вынужденно.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2017 года замглавы комитета по международным делам венгерского парламента Мартон Генгеши призвал Россию объединить усилия для совместного давления на Киев.

Напомни, острая критика Венгрии по отношению к Украине связана с принятием радой нового закона об образовании, который ущемляет права венгров, проживающих на территории Украины.