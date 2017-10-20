Санкт-Петербург, 20 октября, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Фильм режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия», вышедший в российский прокат 12 октября, собрал престижные награды в Сочи и Карловых Варах и перессорил как критиков, так и коллег главного героя — врачей, для которых был устроен специальный предпремьерный просмотр. О том, что так цепляет, а этом вроде бы «производственном» фильме рядовых зрителей и профессионалов, рассказывает арт-обозреватель ИА REGNUM Тамара Ларина.

Постер фильма Бориса Хлебникова «Аритмия»

Вроде бы в фильме нет ничего особенного — ежедневная низовая работа врачей и их семейные неурядицы — но именно в достоверности сила картины. Между героями и зрителем нет пропасти, их сердца бьются в унисон. За персонажами не видишь актеров — это живые люди. И их радости и горести те самые, что посещают нас с вами и беда у главного героя очень знакомая — слишком много работы и слишком мало времени и сил для жизни, а потому слишком много водки…

Режиссер открыл для себя тему медицины случайно — просто придумал героям предполагаемой комедии профессию и стал ее изучать. А потом оказалось, что на полученном в гуще жизни и смерти материале никакой комедии не получится, что нужно снимать фильм в совершенно другом жанре.

Хлебников умудряется совмещать вроде бы несовместимое — отличное жанровое кино и авторский кинематограф. Сквозь грубую прозу жизни у него проступает пропитанная человеческой нежностью ткань бытия. В этом бытии нет черно-белой четкости, ангелов и чертей, рыцарей и злодеев. Все и вся здесь несовершенное, неряшливое и аритмичное. И герои полностью соответствуют своей — и нашей — реальности.

Подробнее о фильме «Аритмия» читайте здесь: Отчаянно и аритмично: любовь несовершенных людей

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