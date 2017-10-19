Рим, 19 октября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Белорусская АЭС коренным образом поменяет энергетическую картину в этом европейском регионе, а также может стать поводом для кооперации в этой сфере между ЕС и ЕАЭС. Такое мнение сегодня, 19 октября, озвучил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время дискуссии на полях Х Евразийского экономического форума в Вероне.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Рапота назвал строительство БелАЭС «очень важным и крупным совместным белорусско-российским проектом», который должен служить положительным примером того, как осуществляется международное взаимодействие в энергетической сфере. По его мнению, такие энергетические проекты могут быть востребованы для развития сотрудничества между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, причем это может быть не взаимодействие ЕС и отдельных стран ЕАЭС, а межблоковая кооперация.

«Но пока этот торговый и экономический мост в силу разных причин эффективно не заработал», — заявил Рапота.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство Белорусской АЭС началось в 2013 году. Атомная станция будет состоять из двух энергетических блоков общей мощностью 2400 МВт с реакторной установкой В-491. В 2019 и 2020 годах соответственно введут в строй оба энергоблока. Возводит АЭС российский «Атомстройэкспорт». Эта будет первая в республике АЭС, на которую Россия выделила Союзному государству $10 млрд. В энергетической сфере строительство БелАЭС — самый масштабный совместный российско-белорусский проект.

В министерстве энергетики республики ранее отмечали, что с вводом в эксплуатацию АЭС тарифы на электроэнергию для населения снизятся. Сейчас власти прорабатывают варианты максимально эффективного использования электроэнергии.

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С самого начала строительство белорусской атомной станции сопровождается скандалами, которые инициирует Литва. Вильнюс считает, что АЭС — угроза национальной безопасности Литвы и других стран Прибалтики. Литовский сейм даже одобрил закон, запрещающий импорт электроэнергии с атомной станции. Однако ни Латвия, ни Эстония не поддерживают Вильнюс в этой «борьбе». МАГАТЭ признало станцию безопасной, Брюссель с 2018 года тоже будет сотрудничать с Белоруссией в области ядерной энергетики.

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Напомним также, что сегодня в Островецком районе завершилось учение по реагированию на радиационные аварии. По словам заместителя премьер-министра Владимира Семашко, тренировки прошли успешно, что отметили все наблюдатели, участники и гости учений.

Тренировки по ликвидации ЧС на атомной станции проходили 18—19 октября. Специалисты отрабатывали ситуацию с выходом радиоактивной среды за пределы станции. Согласно замыслу, на блоке атомной электростанции произошла тяжелая авария, связанная с разрушением корпуса реактора и поступлением радиоактивной среды в атмосферу. В рамках учений в радиусе трех километров от БелАЭС отрабатывалась эвакуация населения, проверялась готовность персонала к локализации инцидентов.