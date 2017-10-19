Москва, 19 октября, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации предупреждает граждан России о возможности серьёзного обострения ситуации в Каталонии. Соответствующее заявление сделал сегодня, 19 октября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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«Не исключено серьёзное обострение обстановки в Каталонии с 19 октября; возможны массовые шествия и столкновения», — сказано в сообщении МИД РФ.

Напомним, ранее российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что урегулирование ситуации вокруг Каталонии путём диалога.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, 10 октября глава каталонского ЖенералитатаКарлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании. Выступая в законодательном собрании автономии, Пучдемон сообщил, что парламент Каталонии отложил объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.

Напомним, в документе о независимости (Декларация народных представителей Каталонии), принятом в Барселоне по результатам референдума (состоялся 1 октября), говорится, что регион становится независимым — «суверенным, правовым, демократическим и социальным государством».