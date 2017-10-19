Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Вместо скоординированной и общей борьбы с терроризмом некоторые страны лишь создают её видимость, стараясь ввергнуть Ближний Восток в перманентный хаос, заявил 19 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском форуме в Сочи.

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Ситуацию на Ближнем Востоке Владимир Путин привел в качестве примера деятельности, осуществляющейся в различных регионах мира.

Президент России подчеркнул, что альтернативная деятельность возможна, хоть и непроста. Свидетельствует об этом помощь России правительству Сирии в противостоянии терроризму.

По мнению Владимира Путина, та критическая ситуация, которая сложилась сейчас в ближневосточном регионе, явилась результатом попытки некоторых стран переформатировать Ближний Восток под свои интересы и стандарты.

«Ближний Восток попытались переформатировать под себя некоторые игроки, вместо того, чтобы нанести реальный удар по терроризму, сделали все, чтобы хаос был перманентным. Сирийский опыт показал — разрушительной политике есть альтернатива. РФ противостоит терроризму вместе с правительством Сирии, и это движение дается нам непросто», — сообщил участникам Валдайского форума Владимира Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что армия и правительство Сирии и его союзники мешают действиям США, предпринимаемым для освобождения сирийского города Ракка от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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