Ярославль, 19 октября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Только после вмешательства прокуратуры мэрия Ярославля выделила деньги на установку приборов учета холодной и горячей воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат областной думы Сергей Балабаев.

Pixabay.com Счетчики воды

В муниципальных квартирах счётчики на воду должна ставить мэрия Ярославля. Индивидуальными приборами учёта холодной и горячей воды к 1 января текущего года должны быть оборудованы все квартиры. Те, кто этого не сделал, стали получать квитанции, в которых начисляется повышающий коэффициент. Если квартира находится в соцнайме, то счётчики должен ставить собственник в лице органа местного самоуправления. В 2017 году мэрия Ярославля выделила средства на установку 1053 приборов учета.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что в Ярославле нуждающихся в счетчиках больше на 745 человек.

«Прокуратурой города в адрес директора департамента городского хозяйствуя мэрии внесено представлениями об устранении нарушении требований законодательства об энергоэффективности», — сообщил в ответе депутату областной думы Сергею Балабаеву заместитель прокурора области Алексей Кукин.

Прокурор счёл недопустимым такое положение вещей и потребовал у мэрии обеспечить финансирование данного обязательства в полном объёме. Мэрия сразу нашла дополнительных 4 млн рублей, которые обеспечат постановку приборов учета для 745 ярославцев, подавших заявление.

«Я уверен, что людей, нуждающихся в установке приборов учета, намного больше, но не все знают, что для проживающих по соцнайму эту услугу оплачивает мэрия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.

На данный момент прокуратура не имеет претензий к мэрии по вопросу установки счётчиков воды.