Чебоксары, 19 октября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. В Чувашии правоохранительные органы закупают новое криминалистическое оборудование. Следственное управление СКР приобрело квадрокоптеры, которые будут использоваться ля поиска без вести пропавших и на месте катастроф, полиция ранее обзавелась беспилотниками, которые запускают в местах массовых мероприятий и на опасных участках дорог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

21.мвд.рф Беспилотник

Сегодня, 9 октября, исполняется 63 года со дня образования службы следователей-криминалистов. За эти годы происходило несколько преобразований службы криминалистов, сохраняя цели: повышение качества расследования особо сложных и «неочевидных» преступлений, внедрение в практику раскрытия преступлений современных возможностей криминалистической техники, судебной экспертизы и научных рекомендаций.

Chuvashia.sledcom.ru В учебной комнате

В следственной практике СУ СКР по Чувашии в настоящее время активно применяется такое криминалистическое оборудование, как цианакрилатная камера и источник экспертного света, GPS-навигаторы, ультрафиолетовые осветители, металлоискатели, магнитные подъемники, обнаружители скрытых видеокамер, лазерные дальномеры, полиграфа.

«Среди последних приобретений — квадрокоптер, применение которого позволит более эффективно работать по уголовным делам, возбужденным по фактам безвестного исчезновения граждан, а также на местах происшествия в случае возникновения каких-либо техногенных аварий и катастроф», — сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Chuvashia.sledcom.ru В учебной комнате

По данным СУСК, за 9 месяцев 2017 года в Чувашии произошло 64 убийства и покушения на убийство (за 9 месяцев 2016 года — 58), их раскрываемость превысила 97,5%. Установлены все виновные в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом: таких преступлений — 41 (за 9 месяцев 2016 года — 36).

Напомним, в этом году полиция в Чувашии получила беспилотные летательные аппараты. Первый «летающий патруль» появился 1 мая во время праздничного шествия. МВД по Чувашии ранее заявляло, что беспилотники также будут использоваться для розыска без вести пропавших граждан, в том числе ночью и в труднодоступной местности, но «основная задача» — поиск преступников. Сейчас беспилотники начали использовать и для выявления нарушителей дорожного движения. «Летающий патруль» закуплен за счёт средств бюджета Чебоксар, их стоимость составила 12 млн рублей.

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Что касается других возможностей, то в криминалистике в последние годы активно используются для раскрытия преступленийгенетические и одорологические (экспертизы запаховых следов) экспертизы. Например, в Новочебоксарске удалось установить личности двух мужчин, чью причастность к изнасилованию подтвердили результаты генетических экспертиз. 23 марта 2017 года они познакомились с 39-летней женщиной, с которой распили спиртное, а вечером она ушла спать в другую комнату, изнасиловали и выгнали из квартиры. Пострадавшая не запомнила злоумышленников, но помнила квартиру. В ходе осмотра места происшествия были изъяты и отправлены на генетическую экспертизу биологические следы. После получения результатов была установлена причастность к совершенному преступлению владельца квартиры и его знакомого. Они были задержаны, приговорены к реальному лишению свободы.

Широко стало использоваться устройство для копирования и восстановления информации из сотовых телефонов. Например, в январе 2017 года в Чебоксарах было возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над местным жителем. Двое жителей Самарской области (мужчина и женщина) напали на потерпевшего, совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, обокрали его и затем распространили сведения о его личной жизни. У задержанной женщины был изъят сотовый телефон.

«В ходе допросов они не оспаривали факт знакомства с потерпевшим, но заявили о своей непричастности к инкриминированным им деяниям. В ходе осмотра из указанного мобильного телефона были извлечены удаленные файлы с видеозаписями, полностью отразившими момент совершенного в отношении потерпевшего преступления. Злоумышленники в настоящее время осуждены», — сказал Олег Дмитриев.