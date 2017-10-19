Санкт-Петербург, 19 октября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Средняя начисленная зарплата в Санкт-Петербурге в августе 2017 года достигла 51 571 рубля. Номинально за год она увеличилась на 9,5%. При этом реальная начисленная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе текущего года увеличилась только на 5% к уровню августа 2016 года. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил Петростат.

Н. Рябов. Рабочие

В отраслях петербургской экономики сохраняется сильный разрыв по уровню зарплат. В лидерах, как и ранее, компании, связанные с добычей и транспортировкой полезных ископаемых. Средняя зарплата в августе в этих компаниях составила 228 188 рублей. Это в 4,42 раза больше средней зарплаты по региону.

За «сырьевиками» следуют предприятия воздушного транспорта (111 484 руб.), водного транспорта (95 895 руб.), финансовая и страховая деятельность (83 433 руб.), деятельность в области информации и связи (76 630 руб.).

Наименьшие зарплаты в августе зафиксированы в гостиницах и на предприятиях общественного питания (26 246 руб.), в сфере почтовой связи и курьерской доставки (27 896 руб.), в предоставлении прочих видов услуг (27 231 руб.), в сфере предоставления административно-хозяйственных услуг (28 178 руб.). Таким образом, разрыв в уровне средней зарплаты между лидером и аутсайдерами достигает 8,7 раза.

Уровень зарплат в обрабатывающих производствах, составляющих основу петербургской экономики, ненамного превышает средний по городу показатель и составляет 56 094 рубля в месяц. В строительстве средние зарплаты ощутимо ниже (44 325 руб.)

Средняя зарплата в петербургском образовании — 38 955 руб., в здравоохранении и социальной сфере — 47 850 руб. Кстати, именно медицина показала наибольшую динамику роста зарплат за год, по сравнению с августом 2016 года составившую 13,2%. Вероятно, это связано с особым вниманием властей к теме выполнения майских указов президента РФ. А вот у петербургских «сырьевиков» зарплаты за год упали почти вдвое.

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Что же касается задолженности по выплатам зарплат в Петербурге, то на 1 октября 2017 года она составила внушительную сумму в 168,5 млн рублей, что на 45,8% больше, чем было на 1 октября 2016 года. При этом 70% долгов по зарплате приходится на обрабатывающие производства, 12,1% — на сферу науки и разработок, 10,9% — на строительную сферу, 7% — на сферу образования.

Петростат подчеркивает, что в этих цифрах не учитываются долги по зарплате на предприятиях малого бизнеса.

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