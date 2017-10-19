Пхеньян, 19 октября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики пригрозили Соединённым Штатам Америки «невообразимым» ударом в самый «неожиданный» момент. Соответствующее заявление распространило сегодня 19 октября, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Напомним, сегодня, 19 октября, у берегов Северной Кореи начались масштабные военные маневры южнокорейских и американских вооружённых сил. Боевую эскадру ВМС США, которая участвует в маневрах, возглавляет ударный атомный авианосец «Рональд Рейган».

В сообщении ЦТАК, также отмечается, что американцы «притащили прямо нам под нос цели, которые мы определили как главные». То есть, речь идет, скорее всего, о возможном массированном ракетном ударе по американской эскадре во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Это будет означать войну.

Также известно, что в состав американской эскадры входят американские эсминцы «Стэтхем» и «Мустин».

"США должны знать, что столкнутся с невообразимым ударом в неожиданный момент», — грозит Пхеньян.

Кроме того, в маневрах задействована боевая авиация Южной Кореи и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг Северной Кореи в последние месяцы резко обострилась. США в ультимативной форме требуют от КНДР отказаться от своей ядерной и баллистической программ без каких-либо гарантий дальнейшего невмешательства во внутренние дела Северной Кореи.

В качестве демонстрации силы США и их сателлиты в регионе проводят масштабные военные учения у берегов КНДР, которые ещё больше раздражают Пхеньян.

В свою очередь, КНДР с маниакальной целеустремленностью продолжает развитие своего ядерного и баллистического арсенала, совершенствуя сами ядерные боеголовки и их средства доставки. Регулярно проводятся испытания новых ракет и боеголовок. На любые угрозы со стороны США КНДР отвечает угрозами.