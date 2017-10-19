Москва, 19 октября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2018 года срок действия указа о сокращении на 10% денежного вознаграждения президента, председателя правительства и госслужащих, зарплаты которых исчисляются по указам президента РФ, сообщается 19 октября на официальном портале правовой информации.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Напомним, аналогичный указ главы российского государства уже действовал с 1 января по 31 декабря 2017 года, теперь этот норматив продлен до 31 декабря 2018 года.

Указ Владимира Путина распространяется на федеральных гражданских служащих администрации президента РФ, федеральных гражданских служащих аппарата правительства РФ, а также чиновников аппарата Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, уменьшение денежного вознаграждения чиновников на 10% ежегодно продлевается с 2015 года.