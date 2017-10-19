Мадрид, 19 октября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Правительство Испании на заседании в субботу, 21 октября, намерено начать процедуру приостановки самоуправления Каталонии и введения в регионе прямого управления из Мадрида. Об этом 19 октября заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

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Как сообщили в пресс-службе главы правительства, сегодня утром истёк срок действия ультиматума, который Мадрид выдвинул властям Каталонии, потребовав дать разъяснения о статусе автономного сообщества после провозглашения его независимости.

Уточняется, что кабинет министров Испании намерен ввести в действие статью 155 конституции королевства, которая позволит лишить Каталонию автономии.

Данное заявление из Мадрида последовало вскоре после сообщений о том, что глава Каталонии Карлес Пучдемон направил Мариано Рахою письмо, в котором подтвердил, что вопрос о независимости региона временно заморожен и призвал испанское правительство начать диалог с каталонскими властями.

В противном случае, как указал Пучдемон, в парламенте Каталонии будет вынесен на голосование вопрос об отделении региона от Испании.

Напомним, 17 октября Конституционный суд Испании признал недействительным закон о референдуме в Каталонии. Суд счёл, что парламент Каталонии «полностью вышел за рамки закона» и подверг риску всех жителей автономного сообщества.