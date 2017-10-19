Кишинёв, 19 октября, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон объявил о начале акций в поддержку президентской формы правления. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в своем обращении к народу Додон заявил, что после принятия Конституционным судом решения о том, что правительство и парламент могут принимать любые решения в обход президента единственный выход из ситуации — это досрочные парламентские выборы и переход к президентскому правлению.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Он обвинил подконтрольные Демпартии правительство и парламентское большинство в нарушении конституции и попытке узурпировать полномочия главы государства. «Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — заявил Додон.

В свою очередь спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что никто не собирается отправлять Додона в отставку и отстранять его от должности президента, хотя исходя из решения Конституционного суда есть основания инициировать импичмент.

«Мы делаем все для разблокирования ситуации, а не для ее обострения. Поэтому мы не позволим президенту начать избирательную кампанию, строить из себя жертву и вести агитацию с целью дестабилизации ситуации в стране», — сказал Канду.

Конституционный суд Молдавии, напомним, принял решение о том, что в случае отказа президента Игоря Додона назначить дважды предложенного премьер-министром кандидата на должность министра или подписать принятый парламентом закон это сможет сделать спикер парламента или премьер-министр. Такое решение КС вынес, рассмотрев жалобу правительства насчет отказа Додона назначить министра обороны.

Ранее Додон несколько раз вступал в конфликт с правительством и парламентом, отказываясь подписывать принимаемые парламентом законы и назначать предлагаемых премьером министров. Он также пообещал президенту России Владимиру Путину не допустить вступления в силу решений парламента о запрете «российской пропаганды», переименования праздника 9 мая и т.д. Теперь у Додона есть чем объяснить свою неспособность выполнить обещанное.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.