Оренбург, 19 октября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В Оренбурге певец Николай Басков сегодня, 19 октября, даст благотворительный концерт. Он откликнулся на призыв руководителя благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой, которая задала в соцсети на фоне шумихи вокруг свадьбы дочери кубанской судьи провокационный вопрос: слабо ли приехать в Оренбург и заняться благотворительностью.

Наталья Хомутова Николай Басков говорит первокласснице Насте, что бояться двоек в школе не стоит

Проблема насилия над детьми

Руководитель фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что с каждым годом растёт число детей, которые нуждаются в психологической помощи после насилия. В 2016 году психологи фонда помогли около 500 детям, возраст которых начинается с трёх лет.

По официальным же данным, в Оренбургской области в 2016 году на четверть (с 1291 до 960) сократилось число преступлений, жертвами которых стали дети и подростки, более чем наполовину (с 367 до 170) — тяжких. Уменьшилась и доля преступлений категории против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних (с 25,8% до 22,2%). Одновременно с этим на 70% выросло число преступлений, предусмотренных статьей 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Психологи благотворительного фонда избегают озвучивать конкретные факты насилия, но отмечают, что некоторые случаи — шокирующие. Большая часть насильственных действий совершается людьми из близкого окружения детей. Зачастую причиной бытового насилия в семье является пьянство родителей и других родственников несовершеннолетнего.

Анна Межова сделал акцент на том, что помимо помощи пострадавшим детям сотрудники организации проводят и профилактические мероприятия, направленные на пресечение преступных действий взрослых.

Первый в России центр для реабилитации детей-жертв насилия

В планах благотворительного фонда строительство реабилитационного центра для детей, которые стали жертвами насилия. Собственно шаги к реализации этого проекта уже сделаны. Во-первых, приобретён участок земли. Учреждение появится в посёлке Майский Соль-Илецкого района. Как призналась Анна Межова, фонду очень повезло, участок куплен за очень маленькие деньги. Пока земли хватит только под здание, в дальнейшем планируется расширение территории. Но сначала во главе угла стоит стройка. На возведение центра необходимо ориентировочно 60 млн рублей.

Сейчас в штате организации три психолога, их круг тоже нужно будет расширять. Однако с этим в благотворительном фонде проблем не видят. В Соль-Илецком округе местные жители, узнав о планах, уже предлагают резюме психологов.

Вторым шагом стало приглашение Николая Баскова принять участие в проекте и певец ответил согласием.

Провокация для Баскова

Во время шумихи, возникшей вокруг свадьбы дочери кубанской судьи, Анна Межова задала провокационный вопрос — слабо ли Николаю приехать в Оренбург и оказать благотворительную помощь. Пользователи с иронией восприняли предложение, прогнозировали, что певец откажется. Неожиданностью стало согласие певца.

Сам отметил, что Анне повезло:

«Она выбрала правильный момент. При большом количестве информации, которая случилась по поводу свадьбы. Хотя, с другой стороны, эта шумиха не стоила выеденного яйца. Да, мы пели бесплатно, мы — артисты, почему мы не можем петь бесплатно?»

Когда Басков увидел пост Анны, который разошёлся массово по соцсетям, то решил ответить в инстаграмме.

«Я понял, что поддержу письмо Анны. С моей стороны это было обращение к той проблеме, которой занимается эта девушка. Я прочитал, что она делает, какой у неё фонд, как она борется в этом непростом мире. И я решил, что будет очень правильно привлечь к этому фонду внимание», — сказал он.

Тренинг от певца для детей

Николай Басков перед концертом изъявил желание поучаствовать в мероприятии, где психологи работают с детьми. Он появился в тот момент, когда девочки нарисовали на листах бумаги свои страхи. Оказалось, что дети боятся темноты, вспышек фотоаппаратов, пауков, неудовлетворительных оценок в школе. Все страхи были нарисованы чёрными карандашами и фломастерами.

Наталья Хомутова Страхи на бумаге

В этот момент в аудиторию и вошёл Басков. Он сразу нашёл общий язык с детьми, поинтересовался рисунками и предложил сделать страхи разноцветными. Кроме того, он преподал урок — надо жить позитивными мыслями и верить в Бога, тогда не будет притягиваться негатив.

«Самое главное, что должно быть — абсолютная любовь и вера в Бога, потому что в библии написано, если вы верите в бога, он поборет все ваши страхи. Когда вы себе что-то придумываете в голове и чего-то боитесь, то это обязательно придёт в вашу жизнь».

Он признался, что каждое утро начинает с записей в блокноте «Я здоровый, самый счастливый, богатый, талантливый. Я люблю людей, а люди любят меня, и я пришёл в этот мир радоваться»:

«Каждое утро я пишу это все на бумажке. И вы знаете, это всё сбывается! Хотя было время, когда мне было тяжело, у меня были страхи, в семье было тяжёлое положение, у нас не было денег на метро. Когда была тяжёлая ситуация в стране в 1999 году, мы сидели целых два месяца на одной гречке с консервами. У нас не было еды. Был такой период, но если вы сами будете проецировать в своё внутреннее состояние только позитив, то и ваша жизнь будет постепенно меняться. Но самое главное — каждое утро вы должны благодарить Бога, что у вас есть возможность жить и развиваться».

Сегодня, 19 октября, певец даст благотворительный концерт в помощь фонду «Сохраняя жизнь»