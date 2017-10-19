Луганск, 19 октября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В украинской армии возникли массовые вспышки острых респираторных заболеваний (ОРЗ), заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко, сообщает 19 октября «Луганский информационный центр».

Oleinik.win Солдаты ВСУ

По его словам, вспышки ОРЗ и пневмонии в подразделениях украинской армии возникла из-за плохой подготовленности киевского командования к наступлению зимы. Так, личный состав 14-й, 53-й и 58-й бригад ВСУ обеспечен зимней формой на 20%, а запасы угля и дров для отопления отсутствуют полностью.

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Марочко добавил, что в 14-й бригаде ВСУ более 70 солдат попали в больницу из-за воспаления легких и ОРЗ.

«В зоне проведения так называемой «АТО» начались массовые заболевания военнослужащих ОРЗ, которые перерастают в воспаление легких и пневмонию», — сказал подполковник.

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Напомним, в украинской армии сохраняется крайне низкий уровень дисциплины, который отражается на всем, в том числе и на обеспечении подразделений вещевым имуществом.