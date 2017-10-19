Кингисепп, Ленинградская область, 19 октября, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Технический прогресс, экономическое развитие и традиции коренных народов могут успешно сосуществовать. Способы плодотворного сотрудничества коренного населения и бизнеса обсудили в рамках круглого стола в Кингисеппском районе Ленобласти.

ИА REGNUM Ижорский музей в Кингисеппском районе

Напомним, на территории Ленинградской области по соседству с русским населением издавна проживают финно-угорские народы: вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы. Представители коренных народов региона приняли участие в дискуссии с членами правительства и Общественной палаты Ленобласти. В разговоре участвовали и активисты в сфере сохранения национальной культуры, а также представители бизнес-структур.

«С людьми надо разговаривать»

Круглый стол по вопросам коренных народов прошел в Кингисеппском районе не случайно: район одновременно является как местом компактного расселения ижоры и води, так и успешно развивающейся экономической территорией области. Зачастую при таком соседстве между застройщиками и коренным населением региона возникает недопонимание. Однако исключить возможность его появления можно на начальном этапе: для этого у сообществ коренных народов должен быть доступ к проектной информации еще до принятия решений, считает директор Центра коренных народов Ленинградской области Ольга Конькова.

«Коренные народы не выступают против промышленных объектов, которые возникают на их территории. Напротив, мы солидарны в том, что это развитие, необходимое всей стране. Но иногда местные жители не имеют понятия, зачем рядом с их домами проложена новая труба или создан новый карьер. С людьми надо разговаривать: нам необходима целая информационная система, постоянная работа с местными активистами и рядовыми жителями деревень на всем протяжении строительства новых объектов», — внесла предложение Ольга Конькова.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Праздник водской культуры «Лужицкая складчина»

Кому отдать шефство над музеями

Члены Общественной палаты Ленобласти предлагают подумать над возобновлением широко известной в советское время позитивной практики.

«Мы можем вернуться к старой системе, когда предприятия брали шефство над социальными объектами — школами, домами культуры и так далее. Стоит поискать рычаги, которые помогут в реализации этой идеи, а также социально ответственных бизнесменов, которые откликнутся на просьбу властей», — считает глава Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов.

Реализация шефства со стороны бизнес-структур, ведущих хозяйственную деятельность на территориях расселения коренных малочисленных народов, помогла бы создать системную поддержку по многим направлениям.

Так, в помощи нуждаются музеи коренных малочисленных народов Ленобласти, в частности, того же Кингисеппского района: требуется расширение Ижорского музея в деревне Вистино, новое, более просторное помещение для краеведческого музея в деревне Большое Куземкино, поддержка и методическая помощь частному Музею народов Водской пятины в деревне Монастырьки.

Водский музей в деревне Лужицы, существуя с 2011 года, до сих пор не открыт официально, но эта проблема начала решаться — он взят на баланс Усть-Лужского сельского поселения и скоро получит статус. Ранее его пытались передать администрации района, но, по законодательству, она не имеет полномочий по его содержанию.

По мнению Юрия Трусова, эти музеи должны находиться в ведении властей районного уровня, которые имеют больше бюджетных возможностей их поддерживать.

«Я уже сбился со счету, сколько раз мы через Законодательное собрание Ленобласти отправляли обращения в Госдуму с просьбой внести изменения в закон о местном самоуправлении, — добавил председатель Общественной палаты Ленинградской области. — После этого собрания мы сделаем это еще раз и попробуем добиться, чтобы органы местного самоуправления получили возможность оказывать поддержку музеям коренных народов из собственного бюджета».

В добавление к «музейной теме» Юрий Трусов внес предложение о создании при областном комитете по культуре или комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям должности специалиста по работе с музеями коренных народов. Такой эксперт мог бы контролировать общие и частные проблемы, оказывать музеям методическую и другую помощь.

Интернет-портал «Кингисепп сегодня» Праздник водской культуры «Лужицкая складчина»

Молодежь — связь между традициями и прогрессом

Парадоксально, но для успеха в столь разных делах — развитии экономической инфраструктуры и сохранении самобытности коренных народов — необходимо одно средство, а именно работа с молодежью. Чтобы задержать молодых людей на исторической малой родине, нужно дать им стимул личностного развития. В этом может помочь целевое обучение промышленным специальностям для закрепления молодежи на местах и работы на локальных промышленных объектах.

«Жизнь в «резервации» и полном сохранении традиционного быта — не выход, — считает Ольга Конькова. — Молодежь насовсем уедет из родных деревень, если ей будет некуда возвращаться. Целевые направления от предприятий, расположенных по соседству с их домом, помогут молодым людям реализоваться и помочь освоению региона».

По мнению участников круглого стола, патриотизм и национальное самосознание потомков коренных малочисленных народов необходимо воспитывать с малых лет. В этом, безусловно, помогают проекты, существующие в Ленинградской области благодаря поддержке регионального комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям: курсы финно-угорских языков, мастер-классы по традиционным ремеслам, мобильная школа, которая приезжает в самые отдаленные места области. На реализацию большого комплекса мероприятий правительство 47-го региона тратит около 15 млн рублей ежегодно.

Пора газифицировать финно-угорские деревни

Участники круглого стола обсудили и бытовые вопросы жизни коренного населения региона. В частности, была отмечена важность распространения «профильных благ» в зонах расселения коренных малочисленных народов: газификация деревень в зоне прокладки газопроводов, возможности закупки угля населением на близлежащих угольных терминалах.

Резолюция по результатам круглого стола в Кингисеппском районе будет готова через неделю, после внесения последних дополнений от экспертов. Рекомендации будут переданы в Законодательное собрание и правительство Ленинградской области.

Читайте также: Языки народов Ленобласти: битва за выживание