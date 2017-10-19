Москва, 19 октября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Вместо плоскостных автостоянок в столице стоит построить многоярусные паркинги в три-пять этажей с увеличением машиномест в два раза, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» Юрий Файнгерш. Паркинги при этом необходимо отдавать автовладельцам по изначальной себестоимости, которая варьируется в пределах 250—300 тыс. рублей.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Директор рынка

«Вместо этого отдают коммерсантам, а они хотят получить прибыль, продавая места по высоким ценам. Почему остаются нереализованными места по программе «Народный гараж»? Потому что была цена 250 тысяч, а после того, как построили паркинги, стала совсем другая цена. Что сделало московское правительство, оно отдало нереализованные места горожан под автосалоны, офисы. Программа «Народный гараж» была обречена, потому что была не народной», — подчеркнул Файнгерш.

Он добавил, что за последние годы «Московский городской союз автомобилистов» потерял около 30 тыс. машиномест, тогда как по договору с правительством Москвы, у которого союз арендует землю, имел более 150 тыс. мест для паркинга. По мнению Файнгерша, политика столичных властей ведёт к тому, что Москва в недалёком будущем останется без парковочного пространства.

«Автомобилисты изгнаны из города, давайте закроем тогда заводы по производству автомобилей. Сегодня мы перекрыли дворовые пространства, завтра перекроем центр города, потом Москву, оставим её для избранных. Ведь парковочные места для служебных автомобилей, для департаментов и министерств, отдельные. У них свои гаражи, им есть, где держать свой транспорт. Они держат его в тепле», — отметил он.

По мнению эксперта, со времён мэрства Юрия Лужкова ситуация в городе лишь усугубилась. Раньше платные парковки были запрещены, договор аренды земельного участка под парковку можно было продлить и заключить новый. Однако с 2012 года договоры аренды не продлеваются, а общественные организации отправляют на конкурс.

«Сейчас всё, крест поставлен и на продлении, и на получении. Нас отправляют на конкурс. Как общественная организация может участвовать в конкурсе? У нас нет таких денег. Всё перекупается коммерсантами, которые заламывают цены на парковку. Если человек нашей организации платит в месяц за парковку примерно 1000 рублей, в зависимости от того, где находится земельный участок, то на платной парковке это стоит 100 рублей в час», — пояснил Файнгерш.

Добавим, как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель центрального совета Межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов Александр Котов, при отсутствии диалога с властью ни одно из решений по благоустройству парковочного пространства в Москве воплотить в жизнь не удаётся. Если автомобилистов мучает вопрос о дороговизне парковок, то владельцам грузовых машин и вовсе негде поставить автомобиль.

«Обнаглели до безобразия, если у нас город изначально не был запланирован на такое количество автомобилей, то надо решать вопрос о том, как будут ставить автомобили люди, которые живут в этом городе, а не запрещать. Запрещающие меры ни к чему хорошему не приводили никогда, они приводят только к тому, что народ возмущается и ненавидит то правительство, которое сейчас в Москве. Придумать можно меры, но воплотить в жизнь при этой власти бесполезно. В Москве существует проблема загруженности дорог. Негде поставить грузовой автомобиль, который ежедневно обслуживает предприятия и жителей города Москвы. Поэтому все грузовые автомобили едут утром в Москву, а вечером выезжают, вот и проблемы на дорогах. Землю решили лучше продать, чем думать о том, как людям лучше устроить жизнь в этом городе», — подчеркнул Котов.

Напомним, программой «Народный гараж» начала заниматься ГУП ДГС («Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения») в 2010 году, когда в Москве массово развернулось строительство многоуровневых паркингов. Идея заключалась в том, что вкладывая деньги в такую стройку, автомобилист получал машиноместо по выгодной цене. Однако на деле паркинги возводили только в отдалённых районах города, а изначально невысокая стоимость поднялась в разы. В 2017 году планируется завершение программы и финальное строительство гаражных объектов. Всего за семь лет в столице построили 161 паркинг, до конца 2017 года достроят ещё шесть многоэтажных стоянок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили о том, что жители новых домов, полученных по программе реновации, могут остаться без парковочных мест во дворах. Паркинги планируют перенести за пределы дома, а внутри двора разбить палисадник.

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