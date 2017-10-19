Нижний Новгород, 19 октября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Депутата Законодательного собрания Нижегородской области подозревают в обмане участников долевого строительства. По данным СК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере»).

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородские дольщики пытаются привлечь внимание к своим проблемам

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Следователи полагают, что депутат, являясь генеральным директором строительной фирмы, заключил более 20 договоров с гражданами об участии в долевом строительстве жилого дома в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

При этом разрешения на строительство дома фирма не получала. Тем не менее, строителям удалось получить от дольщиков от 2,75 до 9 млн рублей.

Фамилию депутата следователи не разглашают.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня проблема обманутых дольщиков стоит в Нижегородской области достаточно остро. Пострадавшие регулярно проводят митинги, требуя от властей решения их проблемы.

Некоторые из обманутых дольщиков открыто говорят, что стали участниками долевого строительства после того, как через СМИ получили приглашение на участие в проекте от руководителей области, уверявших в надежности застройщика.

Региональные власти обещают помочь, предлагают дольщикам объединиться в НКО, но дольщиков этот способ решения проблемы не устраивает.

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