Чита, 19 октября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Читинская городская дума изменила принятое несколько лет назад решение об установлении ставки на имущество физических лиц в размере 2%. Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, ставка сокращена в четыре раза, она составит 0,5% в 2016 году; 1% — в 2017-м; 1,5% — в 2018 году и 2% — в 2019 году.

Anton Starikov Деньги

«Вопрос о налоге на имущество активно обсуждался в СМИ, на различных дискуссионных площадках. Проблему обсуждали и депутаты двух комитетов думы городского округа. Депутаты поставили задачу: найти такое решение, чтобы налог на имущество был снижен, то есть ставка в 2% была уменьшена, и в то же время не пострадал существенно муниципальный бюджет. То есть был соблюден баланс интересов предпринимателей и всех горожан. В итоге такое решение было найдено», — говорится в сообщении городского представительного органа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, принятое еще несколько лет назад властями Читы решение о повышении до максимальных 2% от кадастровой стоимости ставки налога на имущество физлиц вызвало нынешней осенью большой резонанс.

Читайте также: В канун президентских выборов в Чите «обдирают» бизнесменов

Под действие этого нововведения попали и индивидуальные предприниматели, которые, получив в этом году уведомления о налоговых платежах, пришли в ужас: в ряде случаев сумма налога увеличилась в несколько раз, достигнув значений в сотни тысяч и даже несколько миллионов рублей. Эксперты предполагают, что причиной «жадности» депутатов, установивших в свое время максимально возможную ставку по налогу, является хронический дефицит бюджета и нищета региона.

«Решение было глупое, сиюминутное, — говорит экономист Станислав Савельев, — продиктованное желанием как можно скорее залатать дыры в бюджете. Нынешние отговорки о том, что, дескать, не знали, каким будет бремя, свидетельствуют лишь о слабости экономического блока мэрии, который не сумел должным образом спрогнозировать ситуацию. При этом Забайкалье — один из самых депрессивных регионов Сибири, где есть явные проблемы с инвестиционной привлекательностью. В честном рейтинге инвестиционной привлекательности эта ставка налога перечеркнет все усилия властей, направленные на рост этой привлекательности».

Добавим, что, по данным городских властей, Чита недополучит из-за снижения ставки около 130 млн рублей запланированных ранее доходов. Эта сумма могла бы быть еще больше, если бы власти приняли ставку в размере 0,3% — именно на ней настаивали читинские предприниматели, ссылаясь на практику соседней Бурятии.