Москва, 19 октября, 2017, 15:33 — ИА Регнум. В воскресенье, 22 октября, в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде снега. Об этом сообщает в четверг, 19 октября, Гидрометцентр РФ.

(сс) ПОКА_ТУТ Мокрый снег

«22 октября местами небольшой снег, ночью похолодает до −3…−1°C в Москве и −6…−1°C по области, — говорится в сообщении. — Днем столбик термометра доберется лишь до 1…3°C в столице и −1…+4°C в Подмосковье».

По прогнозу синоптиков, в начале новой рабочей недели в столичном регионе местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночами будет опускаться до −5…−0°C, днем прогнозируется −2…+3°C.

Напомним, 19 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +9°C.

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