Пошехонье, Ярославская область, 19 октября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. В Пошехонском районе Ярославской области не поставлено на учет 18 муниципальных кладбищ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru У прокуратуры возникли претензии по содержанию кладбищ

Прокуратура Пошехонского района проверила места захоронения и выяснила, что большинство кладбищ не поставлены на кадастровый учёт, право собственности на них не зарегистрировано. Надлежащим образом указанные требования выполнены лишь на семи кладбищах деревни Ерилово.

Администрациями Пошехонского муниципального района, сельских поселений и городского поселения Пошехонье не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела, которые должны оказывать гарантированный государством перечень услуг по погребению на безвозмездной основе. Администрациями поселений не определена стоимость услуг по погребению.

Как показала проверка, предоставление земельных участков для захоронения органами местного самоуправления как района, так и поселений фактически не осуществляется, захоронения проводятся гражданами самовольно. Ненадлежащим образом ведется учет захоронений.

В селе Старое Давыдовское Белосельского сельского поселения кладбище не имеет установленной санитарно-защитной зоны, отсутствуют обводные канавы, урны для сбора мусора и огражденные площадки с твердым покрытием для мусоросборников. На кладбище, за пределами территории мест захоронения, имеется несанкционированная свалка мусора с могил — венки, искусственные цветы, бытовые отходы.

«По всем фактам указанных нарушений прокурором района в адрес глав Пошехонского муниципального района, Белосельского, Ермаковского, Кременевского, Пригородного сельских поселений и городского поселения Пошехонье внесены представления об устранении выявленных нарушений. По факту нарушения санитарных норм при содержании кладбища в селе Старое Давыдовское в отношении главы Белосельского сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении», — сказал корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Пошехонского района Владимир Коновалов.

Виновным дается месяц на постановку кладбищ на учет и приведение их в порядок.