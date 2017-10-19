Красноярск, 19 октября, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Уборочная кампания в Красноярском крае продолжается, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться местным аграриям в этом году.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, на сегодняшний день обмолочено около 80% посевных площадей зерновых и зернобобовых (817 тыс. га или 79,5% от плана). Получено 1 млн 951 тыс. тонн зерна. Для сравнения: в 2016 году по состоянию на 18 октября уборочная была практически завершена, урожай составлял 2,6 млн тонн зерна.

И. о. министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов подчеркнул, что этот сельскохозяйственный год «во многом похож на 2005, 2006, 2007, 2012 годы. Тогда из-за неблагоприятных погодных условий зерна собрали значительно меньше чем обычно.

«И сейчас выпадающие осадки продолжают осложнять работы, с каждым днём увеличивая безвозвратные потери урожая. В октябре на территории края был введен режим ЧС. Эта мера позволяет претендовать на выплаты из федерального резервного фонда, которые пойдут на компенсацию убытков субъектов АПК, а также получить возможность отсрочки кредитных платежей», — прокомментировал Шорохов.

В краевом минсельхозе ИА REGNUM сообщили, что информация о пострадавших хозяйствах постоянно уточняется. Уборочные работы не прекращаются, несмотря на непогоду: «На прошлой неделе речь шла о 179 субъектах. На сегодня количество пострадавших субъектов — порядка 160». Предполагается, что окончательное их количество и размер причиненного ущерба станут известны в конце октября.

Между тем глава краевого минсельхоза настоятельно советует аграриям не прекращать уборочную кампанию в ожидании федеральных средств. Он уточнил, что перед выплатой компенсаций ситуацию тщательно проанализируют, чтобы понять, всё ли возможное сделали на местах.

Что касается размера материальной помощи, он будет определяться с учётом всех возможных мер по спасению урожая, предпринятых хозяйством.

Шорохов убеждён, что зерна нового урожая «с избытком хватит для обеспечения внутрикраевых нужд». Урожайность составляет 23,9 ц/га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в начале октября 2017 года в краевом министерстве сельского хозяйства заявили о том, что аграриям приходится буквально бороться за каждый колосок. По информации Леонида Шорохова, в августе-сентябре количество выпавших на земледельческой территории осадков колебалось от 25 до 65 мм в сутки, что составляло 190−515% нормы. В конце сентября во многих районах и вовсе установился снежный покров.

Добавим, непростая ситуация с уборочной кампанией складывается и в соседней Хакасии. Из-за осеннего снегопада аграрии республики понесли ущерб в размере 345,9 миллиона рублей. По состоянию на 17 октября общая площадь скошенного зернового клина по Хакасии составляла 49 693 га. Намолочено было 71 563 тонны зерновых культур, план выполнен на 45,6%. Средняя урожайность пшеницы в республике — 17,5 центнеров с гектара.

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