* запрещённая в России организация

Киев, 19 октября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Боевики экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся среди митингующих у стен Верховной рады в Киеве и готовы брать здание штурмом. Об этом 19 октября сообщает портал «Страна.ua», ссылаясь на источники в организации.

Ystav.com Правый сектор (Запрещенная в России организация)

Собеседник издания рассказал, что экстремисты получили указание не выдавать себя раньше времени. В акции протеста они участвуют без нашивок, которые позволили бы идентифицировать их.

Отмечается, что радикалы готовы пойти на штурм здания украинского парламента уже 19 октября, если депутаты не одобрят не законы, которые оппозиционеры требуют принять.

По данным источников, в гостинице «Киев» размещены 400 «титушек» — крепких молодых людей, которые могут быть направлены против манифестантов. Кроме того, в экстремистской организации якобы узнали о распоряжении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова «зачистить» площадь перед зданием парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября представители оппозиции приступили к бессрочной акции протеста у стен Верховной рады. На площади в центре Киева были разбиты палатки и сооружена баррикада, организована полевая кухня. В числе митингующих — сторонники партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», члены националистических партий.

Произошли стычки протестующих с силовиками. Так, к вечеру 18 октября были задержаны 11 человек. Оппозиционеры призывают к отставке президента Украины, реформам избирательного законодательства и отмене депутатской неприкосновенности.

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