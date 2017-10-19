Москва, 19 октября, 2017, 15:07 — ИА Регнум. «Вчера Минфин в очередной раз успешно разместил выпуск облигаций федерального займа, и в очередной раз с превышением спроса. Доходность российских облигаций остаётся на хорошем уровне хотя снизилась в этом году по сравнению с 2016 почти вдвое, — сообщил инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин. — За 2016 год, рубль окреп почти на 20%, а доходности ОФЗ были около 10% в среднем по году. В 2017 г. из-за снижения ключевой ставки доходность облигаций снизилась в среднем до 8−7,5% а рубль с начала года укрепился на 8%. Спрос на рубль вне зависимости от цены на нефть на протяжении всего года создаёт позитивный фон для российской валюты и снижает волатильность в паре USD/RUB. Последний месяц торги проходят в диапазоне 57,20−58,40 рублей/доллар, несмотря на рост котировок нефти с $55 до максимумов года в районе $58,50/баррель по BRENT. Рубль выглядит сильно».

kremlinrus.ru Нефтерубль

«Нефть очень хорошо выросла с минимумов года, в основном благодаря насыщенному и благоприятному информационному фону, — отметил он. — Встречи в рамках Соглашения ОПЕК+, контакты России и Саудовской Аравии, вербальные интервенции должностных лиц, в частности председателя ОПЕК Мухаммеда Баркиндо. Не далее, как сегодня он заявил, что — «Сбалансированный рынок уже находится в прямой видимости». Даже напряжённость в иракском Курдистане, после референдума о независимости, поддержала котировки нефти. Риски снижения в нефти связаны со значительным укреплением доллара, что маловероятно, несмотря на возможное повышение ставки в декабре. И выходом нефтяных цен выше $60/баррель, что повлечёт активизацию добычи на сланцевых месторождениях и увеличение предложения. Всё связалось в узел. Нефть поддерживает рубль, стабильный рубль пользуется спросом, спрос на рубль делает его устойчивым к колебаниям нефтяных цен. Существующее равновесие может быть нарушено только сильным движением в одном или нескольких компонентах. Риски есть, но это другая тема».

«В ближайшее время равновесие вряд ли будет нарушено, — полагает эксперт. — Сегодня пара USD/RUB поднималась выше 57,70, но потом снизилась ближе к уровням последних двух сессий. К закрытию основной сессии, диапазон 57,30−57,75 вряд ли будет пройден. Завтра на движение пары окажет влияние ход торгов в США, но без неожиданностей она сохранит диапазон 57−58 рублей за доллар. В нефтяных котировках сегодня возможно снижение до уровней $56,80−56,40/баррель, а завтра возврат к диапазону последних двух дней — $57,20−58,20/баррель по BRENT».