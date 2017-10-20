Волгоград, 20 октября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. «Оптимизация» в сфере образования и культуры, которая в переводе на обычный человеческий язык обозначает сокращение количества школ, образовательных центров, домов культуры и библиотек, в наши дни давно не сенсация. В Волгограде это весьма неоднозначное поветрие чиновники реализуют весьма последовательно. На сей раз под оптимизацию угодила детская хоровая школа «Конкордия». Разные взгляды на этот случай и на ситуацию с культурой в Волгограде в целом постаралась выяснить корреспондент ИА REGNUM Лия Шафранская.

Concordia34.ru Выступление воспитанника «Конкордии»

Музыкально-духовную хоровую школу «Конкордия» принудительно переселяют в помещение детской музыкальной школы №8, которая в результате получит статус образовательного центра. По мнению чиновников, условия для занятий и репетиций для «Конкордии» в новом помещении будут гораздо лучше. Однако Михаил Рубцов, руководивший хоровой школой 34 года, считает, что власти просто хотят уничтожить ненужный городу коллектив.

Тем временем, Волгоград находится среди самых неблагополучных по обеспеченности учреждениями культуры российских городов, хуже обстоит дело только в Набережных челнах. Массированная «оптимизация», создав скандалы, перетряску кадров и нерабочую обстановку, отнюдь не привела к улучшению. Несмотря на меры по исправлению ситуации, например, строительство современного Дома культуры в Урюпинске, жители региона смотрят на положение культуры в области с изрядной долей пессимизма.

Подробнее о ситуации с культурой в Волгограде и области читайте здесь: До центра культуры Волгограду ещё далеко

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