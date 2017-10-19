Львов, Украина, 19 октября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. В одном из ресторанов Львова отравились 18 человек, в том числе два ребенка, заявил 19 октября заведующий отделением седьмой инфекционной клинической больницы города Владимир Кальчук, сообщает агентство УНН.

(сс) George Hodan Арест

В больницу поступили трое пациентов с признаками отравления.

«Мы всех их госпитализировали. У них высокая температура, рвота. Состояние остальных пациентов средней тяжести», - рассказал врач.

Департамент гражданской защиты ЛОГА ранее сообщал, что за медицинской помощью обращались 15 человек, которые посетили львовский ресторан. Таким образом, число пострадавших в результате отравления достигло 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2017 года на Украине в санатории «Лазурный» в Бердянске Запорожской области отравились 246 детей. Отмечается, что комиссия бердянского городского совета неоднократно проверяла санаторий на соответствие требованиям по проживанию детей. Накануне отравления комиссия выявила нарушения, но санаторий продолжил работать.