Вашингтон, 19 октября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. В компании Google разработали программу машинного обучения, которая сама может создавать искусственный интеллект. Об этом сообщает Wired.

Ai.google Искусственный Интелект от Google

Специалисты Google разработали проект AutoML — «автоматизированное машинное обучение». Программа может создавать ПО машинного обучения.

При этом, как отмечается, в ряде случаев искусственный интеллект справляется с созданием таких ПО лучше разработчиков-людей. Так, алгоритм, обученный такой программой, правильно определил 82% показанных ему изображений, что стало рекордом.

Отмечается, что эта функция необходима в беспилотных автомобилях и системах дополненной реальности.

В Google заявили, что искусственный интеллект не заменит людей в области разработок программного обеспечения. По мнению компании, он станет помощью для менее квалифицированных программистов.

Однако эксперты считают, что Google пытается полностью автоматизировать процесс разработки простых алгоритмов и вытеснить людей из этой области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские специалисты провели исследование, в ходе которого сравнили возможности и интеллект программ, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Безусловным лидером стала программа от интернет-гиганта Google, последнее место заняла Siri от Apple.