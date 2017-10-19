Верона, Италия, 19 октября, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Черное золото будет оставаться основой мировой топливной энергетики в ближайшие 20−30 лет. Об этом, как передает НТВ, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне.

Kremlin.ru Игорь Иванович Сечин

«Смею вас заверить, что слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены, — говорит Сечин. — Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20−30 лет, и больше вперед».

Напомним, 12 октября первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ заявил, что если в обозримом будущем произойдёт революция на рынке энергоресурсов, то она откроет новые возможности в первую очередь для атомной энергетики.

Однако, отметил он, в этом случае РФ отлично застрахована от всех потенциальных экономических рисков.

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