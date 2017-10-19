Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:57 Президент РФ Владимир Путин выступит 19 октября на XIV заседании клуба «Валдай» в Сочи. Тема его доклада, как сообщают организаторы, «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок». Кроме главы российского государства, мероприятие должны посетить бывший президент Афганистана Хамид Карзай, первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали и бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Как отмечают организаторы, это последнее заседание клуба перед президентскими выборами в РФ. Выступление главы государства начнётся в 16:00 мск. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент сделает для форума «очень важное» выступление. ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию.

16:00 Пленарная сессия вот-вот начнётся. В Сочи ждут важное заявление от Путина.

16:02 Ожидаемые темы: прошедшие выборы в США, Франции и Германии.

16:05 [[[picture2]]] Эксперты подготовили вопросы президенту РФ Владимиру Путину. Сначала запланировано выступление Путина, после которого начнётся свободное общение.

16:23 19 октября — заключительный день работы международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

16:45 Началась итоговая пленарная сессия ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

16:50 Выступает президент РФ Владимир Путин.

16:51 «Организаторы предложили сложную задачу — заглянуть за горизонт».

16:52 «Мир вступил в в период стремительных перемен».

16:52 «Обостряется конкуренция за место в мировой иерархии».

16:54 Президент РФ обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке.

16:54 Он говорит про хаос и терроризм. «Когда международные отношения, построенные на балансе, нарушаются, и свои интересы продавливают любой ценой, безопасности в мире становится меньше. И вместо продвижения демократии и прогресса свободу получают радикальные элементы и экстремистские группировки, которые отрицают саму цивилизацию, стремятся ввергнуть ее в архаику и в хаос, в варварство». В качестве примера Путин привел ситуацию на Ближнем Востоке, который попытались переоформить и переформатировать под себя «некоторые игроки», попытавшись навязать свою модель развития через управляемые извне перевороты, а то и просто силой оружия. «Вместо того, чтобы реально бороться с терроризмом, «некоторые наши коллеги» делают всё, чтобы хаос в регионе стал перманентным. Кому-то кажется до сих пор, что можно управлять этим хаосом».

16:55 Путин не обошёл вниманием ситуацию в Сирии: «Мы набрались терпения и работаем со всеми участниками процесса». Путин привел действия России в Сирии как положительный пример. Этот опыт показывает, что такой самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. «Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии. И с другими странами региона, на основе международного права. И уважая интересы всех участников процесса. Этот подход вселяет сегодня надежду. Действия России оказались важными, своевременными, аккуратными и профессиональными».

16:56 «Интересы государств не во всем совпадают: у держав разные стратегии и видение мира. Такова сущность международных отношений, построенных на балансе. Когда этот баланс нарушается, и свои интересы продавливают любой ценой, противоречия становятся опасными. Ни одна проблема не решается, а отношения деградируют».

16:59 Путин об отделении Каталонии: «В этой связи не могу не отметить: раньше надо было думать об этом. Что, никто не знал об этих противоречиях? Знали. В своё время приветствовали распад ряда государств в Европе. Зачем же так бездумно, исходя из политической конъюнктуры, так безоговорочно поддерживать Косово, провоцируя такие процессы в других регионах мира?».

17:01 «Когда Крым объявил о воссоединении с Россией, это не понравилось. В другом регионе — Курдистан. Это не исчерпывающий список. Как к этому относиться?»

17:01 «Есть «правильные борцы», а есть «сепаратисты», которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов. Двойные стандарты таят в себе опасность для Европы и интеграционных процессов во всем мире».

17:02 «Апологеты глобализации убеждали, что будет всеобщая экономическая взаимозависимость, но характер противостояний усложнился».

17:02 «Мы наблюдаем всё больше примеров, как политика вмешивается в экономические и рыночные отношения».

17:03 «Раньше говорили, что этого нельзя допускать, но те, кто так говорил, это и делают».

17:03 «Недавний санкционный пакет нацелен на то, чтобы вытеснить [Россию] с европейского рынка энергоносителей и заставить Европу перейти на дешевый газ из США».

17:04 «У каждого государства есть свои политические, экономические и другие интересы. Вопрос в том, как их защищать и продвигать. Стратегический выигрыш сегодня невозможен за счет других».

17:06 «Прогресс, роботизация ведут к ценностным сдвигам. Перед нами открываются немыслимые перспективы и возможности. Как будет трактоваться клятва Гиппократа, когда врач будет обладать возможностями волшебника?»

17:07 «Сегодня другим фактором становится научно-технологический, и его значение будет усиливаться. Сегодня это будет иметь прорывной характер и решающим образом влиять на политику и безопасность. Научно-технологический фактор приобретает универсальное значение».

17:08 «Сами по себе технологии не обеспечат развития без уважения к традиционным ценностям и достоинству человека. Иначе «прекрасный новый мир» может обернуться ростом противоречий и тоталитаризмом».

17:10 «Растущее неравенство формирует у целых народов чувство обделенности. Это было и в истории России, когда вслед за успешным индустриальным рывком следовали революционные срывы, так как вовремя не были разрешены противоречия и не преодолены анахронизмы».

17:14 «Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, мы видим, какими неоднозначными были последствия Октябрьской революции. Разве нельзя было развиваться не через революцию, а эволюционно? Путем последовательного и постепенного движения вперед? Ответом на вызовы со стороны СССР стали многие западные реформы. Реформа рынка труда, развития труда, гарантия прав человека, включая права меньшинств и женщин. Преодоление расовой сегрегации. После радикальных изменений, которые прошли на рубеже 80−90 годов, возник шанс открыть новую страницу истории. Западные партнеры объявили себя победителями и стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, так же, как советское руководство пыталось экспортировать соц. революцию».

17:17 «Будучи инициатором соглашения о химическом оружии, США свои обязательства не исполняют, являясь самым крупным владельцем этого оружия. Кроме того, США передвинули срок ликвидации своего химического оружия с 2007 на 2023 год. Россия выполнила все свои обязательства к осени 2017 года. Россия в начале 90-х годов продемонстрировала беспрецедентную открытость перед США в ядерном вопросе. В ответ Москва получила поддержку сепаратизма на Кавказе и трагические события в Югославии, после чего международное право оказалось ненужным. Тем не менее, в 2000-е годы с США у России начался новый этап отношений, основанный на равноправии, прекратившийся в 2014 году».

17:20 «Каким мы видим будущее миропорядка? Например, в 2045 году, когда будет отмечаться вековой юбилей ООН?»

17:22 Путин призвал отказаться от старой повестки дня, не оглядываться назад и смотреть вперед в вопросах международной политики. По его словам, ответственными за будущее должны быть не только избранные лидеры, но и все члены международного сообщества. Особенно сейчас, когда меняется всё и сразу. И ответственность лежит на всех странах и гражданах этих стран.

17:25 «Было несколько попыток дискредитировать ООН, принизить её значение. Эти попытки провалились и зашли в тупик. ООН должна оставаться центром мировой системы. У ООН нет альтернативы. Право вето задумывалось, чтобы предотвратить столкновение держав. Чтобы ни у одной страны не было возможности придать видимость законности своим агрессивным действиям. Реформы нужны. Совершенствование ООН нужно, но только постепенно и эволюционно, и с поддержкой большинства участников, и с консенсусом. Залог эффективности ООН — в её представительности. Базовые принципы ООН должны сохраняться».

17:28 «Надо стремиться к гармонизации сотрудничества. Каждое объединение вправе функционировать по своим представлениям, которые отвечают культурным и географическим особенностям. Надо с уважением относиться к суверенитету как к основе всех международных отношений. Каких бы вершин ни достигала техника, историю творит человек. Наше будущее может быть только общим. Отдельных будущих не бывает в современном мире. Ответственность за это лежит на всём сообществе. Участникам фестиваля не мешают ни национальные, ни культурные различия. Наша задача сделать так, чтобы надежды на лучшее будущее сбылись».

17:30 Президент РФ закончил своё выступление, но от модератора Федора Лукьянова прозвучал вопрос: «Даже на нашей памяти, живущих поколений, были всплески эйфории по поводу важности технологий, а потом они уходили. А потом выяснялось, что территория и демография вечны, а технологии адаптируются. Почему сейчас это несет прорывной характер?»

17:30 Путин сказал, что база — то есть территории, богатства, люди — остаются важнейшими факторами. «Но скорость изменений такая, что научно-технологический фактор стал решающим в сфере безопасности и международной политики. Изменения носят необратимый характер».

17:31 После Владимира Путина выступает экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

17:41 Карзай поддержал Владимира Путина: «Или мы боремся с терроризмом и экстремизмом, или мы признаём, что мы лишь делаем вид, что боремся».

17:42 Он ждёт, что Россия протянет руку помощи Афганистану.

17:48 Президент РФ прокомментировал ответ Хамида Карзая на вопрос модератора. «Джон хороший парень, но считать он не умеет. По два месяца считает», — заявил Путин. Он имел ввиду Джона Керри, так как до этого речь шла о нем.

17:54 Основатель Alibaba Джек Ма, выступающий на сессии после экс-президента Афганистана, говорит о молодёжи и образовании в РФ, о новых технологиях.

18:15 Научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе завершил своё выступление на итоговой сессии валдайского дискуссионного клуба в Сочи.

18:16 Далее собравшиеся переходят к вопросам.

18:21 Путин заявил на вопрос модератора, возможно ли ядерное разоружение: «Да, я скажу, это возможно. Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения? Да, хочет. И будет к этому стремиться. Но есть и вопросы, которые заставляют задуматься. Современные высокотехнологичные ядерные государства развивают другие виды вооружения. По своей разрушительной силе не намного уступающие ядерному. Ядерная ракета — это стрельба по площадям и силой взрыва, и излучения. А современные высокотехнологичные силы стараются поставить высокоточное [оружие], приближающееся по мощности к ядерному. Я вижу, что происходит в мире».

18:22 «Современные высокотехнологичные государства развивают другие виды вооружений, не намного уступающие ядерному. Высокоточное оружие приближается к ядерному. Если серьёзно относиться, то просто видно, что происходит в мире. И мы к этому будем готовы: к постановке на вооружение новых систем, даже в неядерном исполнении».

18:26 Отвечая на вопрос, готова ли Россия к возвращению в 50-е годы из-за приостановки ряда договоров с США, Путин заявил, что «мы не возвращаемся в 50-е, нас пытаются вернуть в 50-е годы». «Россия приостановила работу по соглашению по плутонию, потому что США ничего не делают. Мы не вышли из соглашений, а приостановили, надеясь на возвращение наших партнеров в этот процесс».

18:28 «Несмотря на разговоры, которые вели годами, мы не смогли удержать США в рамках договора по плутонию. То же самое с СНВ-3. Наличие договоренностей хуже, чем их отсутствие, и Россия будет их исполнять. Что касается РСМД. Речь шла о «Першингах» наземного базирования. И разработку новых ракет было соблазнительно вести, пока не было ракет авиационного и морского базирования. Теперь у России есть такие ракеты. Видите, как эффективно работают «Калибром»? Мы просто выровняли ситуацию. И если есть желание партнеров выйти из договоров — наш ответ будет мгновенный и зеркальный. Россия будет соблюдать договора, пока их соблюдают партнеры».

18:32 Читайте также: Путин обвинил Запад в двойных стандартах в отношении Крыма

18:36 Вопрос: Канада присоединилась к «акту Магнитского». Многие страны заявили что готовы поддержать этот закон. Беспокоит ли это Путина? Читайте также: сюжет «Список Магнитского» и его последствия» Путин ответил: «Когда случилась ситуация с Магнитским в местах лишения свободы, я не занимался ни внутренней, ни внешней безопасностью. Для нас это показалось неожиданным и странным, что вокруг хотя и трагического случая начались такие политические игры. Что я думаю? Это всё какие-то очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые, на самом деле, в основе своей не являются такими, с которыми так надо работать и так раздувать. Что в основе всех событий лежит противоправная деятельность во главе с господином Браудером, который 10 лет жил в РФ в качестве туриста и занимался незаконной деятельностью, скупал акции российских компаний, выводил десятки и сотни миллионов долларов за границу. Уходил от налогов. В последние годы, по открытым американским данным, компания Браудера спонсирует то Демократическую партию, то Республиканскую. Они защищаются таким образом. В РФ Браудер осужден на 9 лет лишения свободы за махинации. Наша прокуратура обращалась в компетентные органы США с просьбой предоставить информацию и вместе поработать. Ответа нет. Нет и желания посмотреть внутрь, в основу. А в основе — обыкновенный криминал».

18:40 Эстонский правовед Рейн Мюллерсон спросил Путина про встречу Козырева и Никсона. «Это значит, что у Никсона голова есть. А у Козырева, к сожалению, есть только черепная коробка», — так Путин прокомментировал слова Козырева, что «у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие», сказанные президенту США Никсону. В ответ на эти слова Никсон покачал головой.

18:45 Путин также ответил на вопрос, кроме принципа невмешательства, как могла бы Россия помочь в ликвидации таких конфликтов, чтобы, с одной стороны, не способствовать «параду суверенитетов», а с другой — помочь этносам? «Что касается «парада суверенитетов». Создание мононациональных государств — это не панацея от конфликтов, а наоборот. После разделений и суверенитетов создание мононациональных государств может привести к столкновениям за свои интересы. Путин напомнил о заключении Международного суда, согласно которому декларация независимости Косово не нарушила общее международное право. Все оценки относятся не только к Косово. Провозглашение само по себе не противоречит нормам международного права. Так, Госдеп США написал в суд письмо, в котором утверждается, что уважение суверенитета не противоречит образованию новых государств. Реакция потом пошла на это решение. Клинтон: Косово — независимое государство и его территория неприкосновенна. Консультативное заключение Международного суда подтверждают эту оценку, заключили в Германии. Решение суда положило конец оценкам этого вопроса — решили во Франции. Тогда всем всё нравилось. А потом началось то, что мы называем двойными стандартами. Мы рассчитываем, что всё будет решаться в рамках демократических процедур. Но это внутреннее дело каждой страны».

18:58 Маргарита Симоньян рассказала о том, как в США подвергаются давлению RT и «Спутник», что Клинтон сравнила мнимое вмешательство России в американские выборы с терактом 11 сентября, как давят на журналистов RT и грозят им, и спросила о том, какой будет позиция России. Путин ответил: «У нас несопоставимые мощности с нашими коллегами в США. У нас нет СМИ с мировым охватом. Это монополия англосаксонского мира. Нам все время говорили, что нелепо и недемократично давить СМИ. Закрывать их и гонять. Давить на журналистов. Есть только один демократический способ бороться с тем, что кому-то не нравится, — высказать своё мнение, но так ярко, образно и талантливо, чтобы люди поверили вашей точке зрения и встали на вашу позицию. Но сейчас то, что мы видим вокруг наших СМИ… Сказать, что вызывает недоумение, значит сказать слишком мягко. Всё встало с ног на голову. По поводу вмешательства или невмешательства. Все знают, как ведут себя британские или американские СМИ в мире. Они стали оказывать влияние на процессы во всех странах мира. В RT работают представители самых разных стран, блестяще талантливые люди, удивляюсь их смелости так образно и бесстрашно излагать. Именно это и есть залог успеха. Мы будем действовать зеркально и быстро, и как только мы увидим, что ограничивают деятельность наших СМИ, мы примем ответные меры».

19:01 Эксперт из Казахстана спросил президента РФ, как он оценивает промежуточные итоги астанинского процесса? Кризис на БВ приобретает новые краски: курдский референдум, военная операция в Киркуке, изменения в Сирии. Какие перспективы в решении сирийского кризиса и оценка ситуации на Ближнем Востоке? Путин поблагодарил Казахстан и Назарбаева за предоставление астанинской площадки. Казахстан является авторитетным посредником, и Назарбаев часто брал на себя ответственность за то, чтобы удержать за столом переговоров стороны процесса. Процесс в целом идёт позитивно, благодаря Турции, Ирану. Благодаря их усилиям сблизились позиции по ключевому вопросу: прекращению кровопролития. «И самый значимый результат — создание зон деэскалации. Важную роль внесли и другие страны, которые незримо влияют и присутствуют: Египет, Катар, Саудовская Аравия. В том числе США. Взаимодействие с США стабильное, но непростое, не без споров. В сотрудничестве больше позитива, чем негатива». «Террористов в ближайшее время мы там добьём. Но радоваться рано. Корни терроризма — в несправедливости современного мира и в отсутствии системного образования во многих государствах мира. Отсутствие образования — питательная среда для терроризма. Конец терроризма в Сирии не означает его конца в регионе. Де-факто зоны деэскалации могут превратиться в раздел Сирии. Силы, которые там будут управлять, должны контактировать с Дамаском».

19:06 Вопрос: Изменилась ли политика России с Саудовской Аравией и странами залива, которые традиционно были союзниками США? Путин: «Мир меняется. Все страны меняются. Отношения меняются. Здесь нет ничего необычного. Ещё в советские времена у Саудовской Аравии были неплохие отношения СССР. Были ограничения идеологического характера. Сейчас их нет. Нас больше ничего не разъединяет. Что может разъединять? Не вижу причин. Со всеми лидерами государств того региона у меня хорошие отношения. То, что король Саудовской Аравии приехал, это показывает, как сама Саудовская Аравия относится к строительству отношений. То, что у этих стран есть особые интересы и исторические связи, и союзнические связи, нас не смущает. Почему нас это должно смущать? Это ведь не значит, что нам запрещено работать с Саудовской Аравией. Страны региона будут сами выбирать, с кем [сотрудничать]. РФ демонстрирует стабильность своей политики и надежность. Это привлекает партнеров. Мы скоординировали свою позицию с ОПЕК на рынке энергоносителей, вот и цена держится стабильно. Результат нашей совместной работы. У нас говорят: «Курочка по зернышку клюет». Может, и у нас вырастут контракты с Саудовской Аравией. Мы не боимся, что Саудовская Аравия будет сотрудничать с США. Чего нам бояться? Саудовская Аравия должна бояться, что к ним Америка придёт с демократизацией».

19:08 Михаил Ремизов задал вопрос относительно следующего президентского срока — как Путин видит историческую миссию, задание для будущего президента, какие у России сверхзадачи на 2018−2024 годы? «Мы должны сделать Россию гибкой — с точки зрения управления и экономики, и в высшей степени конкурентоспособной. Мы должны укреплять свою оборону и совершенствовать политическую систему».

19:09 Фёдор Лукьянов уточнил, может ли следующим президентом РФ стать женщина. Путин ответил, улыбаясь: «У нас всё возможно, почему нет?»

19:12 Путин, отвечая на вопрос о том, что при СССР было много разногласий с США: «Вы правы — у нас в советские времена было больше разногласий, чем сейчас. Но было больше уважения. Я с трудом могу себе представить, что с советских дипломатических учреждений срывали бы советские флаги. Раньше с уважением относились к интересам друг друга. Ясно, что уважение должно быть подкреплено экономической и военной мощью, что мы сами виноваты в том, что поставили себя в унизительное положение, когда пустили вас (американцев — прим. ИА REGNUM ) на ядерные объекты. Тем не менее я считаю, что очень многое зависит от того, как мы будем вместе работать. Это должно нас настраивать на то, что у нас есть перспективы. Есть диалог по ситуации в Сирии. Он идёт на рабочем уровне. На уровне министерств иностранных дел и спецслужб. Добиваемся совместных результатов. Надо распространяться на другие отношения».

19:14 Вопрос: ЕГЭ — это стандартизация. Возможно, необходимо внести в школу дополнительные программы, ориентированные на таланты? Путин ответил: «Существуют современные методики обучения. Одна из них — нельзя забираться глубоко в каждый предмет. Надо дать обзор, а затем каждый конкретный ребёнок должен выбирать, по какому пути надо идти. У нас много споров насчёт ЕГЭ. Этот способ себя во многом оправдал, но много проблем. Общался недавно с бывшим преподавателем в университете. Он сказал, что да, всё хорошо — эти новые формы. Беспокоит одно — как бы наше образование не потеряло душу. К этому нужно прислушаться. Образование — это не конвейер знаний. И ЕГЭ ограничивает творчество, это понятно. Но нужно придавать этот элемент, творческий».

19:16 Путин ответил на вопрос о ситуации с КНДР: «Ситуация опасная. Идут разговоры о превентивном и обезоруживающем ударе. Это опасно. Кто знает: что и где в КНДР спрятано? Смогут ли одним ударом всё поразить? Даже если предположить, что корейцев специально тестируют и пытаются таким образом выявить, что у них где спрятано. Единственный путь — договориться и относиться с уважением к этой стране. Россия может сыграть посредническую роль. Надо избавиться от воинственной риторики и осознать опасность, и перешагнуть через амбиции. Ругаться перестать. Ведь договорились же в своё время, что Корея прекращает свои ядерные программы. Они (США) через несколько недель после достижения договоренности ввели новые санкции. Надо проявлять сдержанность. Договорились тогда, можно и сейчас».

19:24 Путина спросили о его впечатлении от личности Си Цзиньпина и об условиях сотрудничества России и Китая. «При встрече мы публично называем себя друзьями, и это соответствует нашим отношениям. Но мы отстаиваем интересы наших государств. Сложилась удивительная ситуация: мы по любой, даже спорной позиции, всегда договариваемся, находим варианты компромиссов. И эти договоренности идут на пользу и России, и Китаю. Мы разрешаем вопросы и идем дальше, не зацикливаемся. Что касается съезда партии, который идет в Китае. Отмечают необычную открытость этого съезда. Без сомнений, всё, что было сказано Си Цзиньпином, говорит о том, что Китай устремлен в будущее. Безусловно, Китай, наряду с Индией, является драйвером мировой экономики».

19:25 Путин, отвечая на вопрос о Трампе, и о том, не кажется ли ему, что с Клинтон было бы удобнее работать: В народе говорят: «Если кажется, надо креститься». Это только кажется. Что касается Трампа, то мы работаем с тем, кого избрал американский народ. Его непредсказуемость связана не только с ним, но и с ситуацией в США. Ему не дают реализовать его предвыборные платформы и планы. Он принимает, например, решение по мигрантам, но суд сразу блокирует. Нельзя говорить, что непредсказуемость зависит только от него.

19:36 Научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе задал Владимиру Путину вопрос про ситуацию на Украине. С точки зрения ЕС на украинский конфликт, мяч на стороне России, конфликт полузамороженный, санкции стали практически постоянными. Что РФ намеревается делать с этим, и какой будет ситуация через три года? Владимир Путин ответил очень развёрнуто. В частности, он отметил: «А по нашему мнению, мяч на европейской стороне. Благодаря совершенно неконструктивной позиции бывшего состава европейской комиссии ситуация дошла до государственного переворота. Проблема была только в соглашении об ассоциации с ЕС. Януковича не устраивал текст, он предложил: давайте ещё поработаем. И в ответ возникли беспорядки, финансово, политически и информационно поддержанные США и ЕС. Дело довели до войны на юго-востоке и отделения Крыма. Мы, что ли, довели до антиконституционного переворота? Мы подписали Минские соглашения. Но Киев саботирует их каждый пункт. И все это видят и осознают. Нет ни одного шага в сторону их выполнения. Украина не в состоянии их выполнить. Но другого пути нет. Будем поддерживать формат Минских соглашений и их выполнение. Мы поддержали миротворцев ООН для охраны сотрудников ОБСЕ. Мы согласились, давайте. ОБСЕ раньше отказалось вооружаться, сказали: нет, мы не можем вооружаться. Мы инициировали процесс защиты миссии ОБСЕ, и этого показалось мало, начали расширительное толкование». Путин опасается, что если в ситуации со статусом Донбасса не принять закон об амнистии, то закрытие границ ДНР и ЛНР и РФ приведет к резне.

19:39 Владимир Путин также напомнил об особых тесных экономических отношениях между РФ и Украиной, что не учитывает Запад.

19:41 «Недостаточно обращаться к России, надо влиять на позицию Киева. Они, по сути, запретили преподавание в школах на языках меньшинств. В целом, ЕС молчит. Почему не осуждают? Тишина. Установили памятник Петлюре — человеку нацистских взглядов, антисемиту. Все молчат, кроме конгресса еврейского. Вам своих «клиентов» жалко в Киеве? Почему же вы молчите? Пока не придет осознание, что невозможно решить проблему без влияния на вторую сторону. Но я надеюсь, что осознание это придет. Я вижу заинтересованность. Меркель много делает, президент Франции. Но нужно не технологически заниматься, а политически — и влиять на Киев, чтобы они хоть что-то делали».

19:41 «Рано или поздно объединение России и Украины с точки зрения совместной работы произойдет. И Россия будет на это работать», — добавил Путин.

19:42 Путин о НАТО: «Мы внимательно смотрим. Каждый шаг нам известен и понятен. Нас это не беспокоит. Пусть тренируются. Всё под контролем».

19:43 Поток вопросов президенту РФ не иссякает. Работа сессии продолжается уже почти три часа.

19:54 Вопрос: В ЕС острые конфликты из-за мигрантов. Россия ранее без особого шума приняла 1 млн беженцев из Украины. Они не хотят возвращаться, будут ли поддержаны изменения, чтобы они остались в России? Путин: «Да, такое поручение есть. Делать это надо аккуратно, с учётом социальных последствий. Но мы должны поддержать тех, кто хочет остаться в России, и мы над этим работаем. Для Украины происходящее — это беда. Происходит деиндустриализация, рынок российский потерян, заводы останавливаются. Машиностроение, авиация, космос там в тяжелом состоянии. Надеюсь, что всё это пройдёт. И не без помощи России».

19:55 Ответ Путина про ошибки России в отношениях с Западом: «Самая главная ошибка с нашей стороны в том, что мы слишком вам (Западу — прим. ИА REGNUM ) доверяли. А вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребляли им. Надо перелистнуть эту страницу, основываясь на взаимном уважении и относясь [друг к другу] как к равноправным партнёрам».

19:58 Путин о перспективах российской экономики в условиях, когда меняется энергетический рынок, и на первый план выходят новые технологии, о его взглядах на будущее БРИКС: «Си Цзиньпин очень современный, и Моди тоже. Председатель КНР очень сдержанный и аккуратный, и я вижу, как он думает о будущем. О будущем своей страны и всего мира. Достаточно посмотреть его выступление в ООН. Блестящее выступление. Очень структурированное и серьезное. Сейчас мы, я надеюсь, уже прошли путь в российской экономке, когда на нас действовало падение цен на энергоносители, и ограничено негативное санкционное влияние. Четвёртый квартал подряд растёт экономика. В этом году будет значительный рост в 2%. Никогда в истории России не было такой низкой инфляции. Мы добились этого целенаправленной экономической политикой. Ниже 5% безработица. Растут инвестиции. Положительное сальдо торгового баланса. За последние два года — рост золотовалютных резервов. Доля ненефтегазовых доходов выросла, а нефтегазовых уменьшается. И в Бразилии такой же процесс начнётся. Наши аналитики видят, что такой шаг подъёма сделает Бразилия. Это настраивает меня на положительный лад в отношении БРИКС».

20:00 Вопрос: Мы знаем, что мир очень быстро развивается. Учитывая, что важно лидерство, большинство держав обладают умелыми лидерами, кроме США. Неизвестно, управляемы США или нет. Может, Вы бы дали Трампу совет, как быть хорошим президентом? Путин назвал этот вопрос некорректным. «Трампа избрал народ США. И хотя бы поэтому следует проявлять к нему уважение. Внутри страны к нему проявляют неуважение — это прискорбная составляющая американской системы. Нельзя проявлять неуважение не то что к Трампу, а к избирателям, которые за него проголосовали. Президент США в советах не нуждается. Нужно обладать талантом, чтобы быть избранным, и он это сделал и победил честно. Он прошел эти горнила».

20:07 Вопрос о смене губернаторов в РФ, о том, что очень многие не были связаны со своими регионами? Путин подчеркнул, что ставка делается на современных перспективных технократов: «У нас есть уникальная возможность приводить их через волезъявление людей, которые живут на этих территриях, дать им возможность показать, на что они способны. Вывести их на избирательную кампанию. Провести через горнило избирательной кампании. Каждый шаг важен. Создать новый губернаторский корпус из молодых и перспективных молодых людей. Но это не значит, что мы делаем это огульно. Идёт естественный процесс. Мы будем и дальше действовать очень аккуратно и осторожно, чтобы у нас был баланс в губернаторском корпусе и правительстве между надежными и искушенными профи и начинающими свой путь людьми. Я встречусь с теми, кто много лет отработал. Я очень благодарен, но время идёт, жизнь идёт своим чередом. Очень рассчитываю на новое поколение управленцев».

20:13 Вопрос: Вы говорили много об исключительной роли США. И Вы раскритиковали сейчас всех президентов с момента распада СССР. Я удивлена, что Ваша оценка скорее негативная, чем была раньше. Беспокоит ли Вас, что вы говорите о негативных стереотипах и укрепляете их? Если бы вам пришлось выбрать одну или две сферы для преодоления — какими бы они были? Путин ответил: «В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания, начиная с ушедшего Барака Обамы. Это же в США она развернута — оголтелая антироссийская истерия. Любой вопрос, любой провал связывают с Россией. Разве не так? Так оно и есть. По любому вопросу — ищите российский след. И тут же находят. Я честно излагал свою позицию по тем моментам, которые мне кажутся негативными. Я говорил о фактах. Неликвидация химического оружия — это стереотип или факт? Это факт. Неуничтожение плутония — это тоже факт. Я говорил о нашей открытости, но она не была воспринята как должное. Как бывший глава ФСБ я знаю, что была полная поддержка сепаратизма на Северном Кавказе. И разве не было бомбежки Белграда без санкции ООН? Это тоже стереотип? США их сами создают, эти стереотипы. Были позитивные вещи, например, поддержка вступления в ВТО. И поддержка Клинтона в первые шаги моего президентства. У нас добрые сложились человеческие отношения. Я говорю только о том, что нам мешает. У вас истерия, флаги срываете, представительства закрываете — об этом нужно говорить, это проблема. Можно их решить или нет? Я думаю, что можно».

20:18 Отвечая на завуалированный вопрос модератора относительно того, останется ли Путин на посту главы государства, и прогноза о том, что мировое сообщество будет по нему скучать, если он уйдет, Путин отшутился, рассказав анекдот: «Один олигарх разорился. И с женой разговаривает. Говорит, что придется продать мерседес, купить «Ладу», переехать из особняка. И спрашивает её, будет ли она его любить. Она отвечает: «Очень буду любить и очень буду скучать».