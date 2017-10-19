Донецк, 19 октября, 2017, 13:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 18 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии девять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 47 раз, сообщают 19 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили девять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Алмазная, Калиново, Калиновка, Новокиевка, Веселогоровка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и 82 мм, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, оружие БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 47 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

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По данным Украины, трое солдат ВСУ были ранены. Штаб «АТО» зафиксировал 53 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Гнутово, Старогнатовки.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Луганского, Майорска, Каменки, Троицкого, Крымского, Попасной, Новозвановки, Новоалександровки.

Напомним, Киев ежедневно обстреливает позиции войск ДНР и ЛНР, несмотря на заключенные Минские соглашения, предписывающие обеим сторонам прекратить ведение огня, отвести технику от линии разграничения и начать переговоры по мирному урегулированию конфликта.