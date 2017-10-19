Астрахань, 19 октября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Астрахани торжественно открыли новый архитектурный объект. Он появился в самом начале проспекта Гужвина — у Набережной Приволжского Затона, передаёт ИА REGNUM 19 октября. Это восстановленная триумфальная арка, построенная ещё в XIX веке. Важное для региона событие приурочили к празднованию 300-летия Астраханской губернии.

Astrobl.ru Проект арки

«Мы открываем триумфальную арку, увековечившую память о наших предках, сделавших многое для развития региона», — сказал в ходе церемонии губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

История гласит, что триумфальная арка, сооруженная в 1871 году к приезду императора Александра II, была размещена у входа на пассажирскую пристань общества «Кавказ и Меркурий». В перестроенном виде она просуществовала до конца 80-х годов XX века, потом была разрушена.

Astrgorod.ru Триумфальная арка. Процесс строительства

Вновь возведённая арка, олицетворяющая связь времён, является историческим продолжением триумфальной арки 1871 года. Именно на её основе разрабатывался эскизный проект, а архитектурные элементы и детали, предлагаемые в проекте, заимствованы у Пречистинской надвратной колокольни и Успенского собора комплекса Астраханского кремля.

На фризе самой арки размещены барельефы с изображением наиболее знаковых событий в истории Астраханской области. Сооружение высотой в 15 м располагается на восьми колоннах. Облицован архитектурный объект натуральным камнем — карельским серым гранитом и привезённым из Ирана белым мрамором. Все декоративные элементы арки изготавливаются астраханскими мастерами.

Благоустроена и территория вокруг арки. Здесь расположился фонтанный комплекс. Как сообщил главный архитектор Астрахани Дмитрий Соколов, за аркой, непосредственно на аллее, разместятся бюсты 14 известных исторических деятелей, внесших значительный вклад в развитие региона.

Отметим, что средства на строительство объекта, а также благоустройство прилегающей территории — 70 млн рублей — выделила компания «Лукойл».

Сначала торжественно открыть триумфальную арку планировалось 6 октября, но церемонию в последний момент перенесли. Посетивший с инспекцией новый участок набережной губернатор Астраханской области Александр Жилкин оказался недоволен увиденным и потребовал навести «лоск».