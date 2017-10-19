Москва, 19 октября, 2017, 13:31 — ИА Регнум. «Борьба с высокой инфляцией в России происходит по известному принципу «медленно запрягает, но быстро ездит», — отметил ведущий аналитик ГК TeleTradeМарк Гойхман, комментируя заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина о том, что текущая годовая инфляция в 2,8% — это серьезное отклонение от цели ЦБ РФ в 4%.

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«Это казалось немыслимым ещё год назад — инфляция в 2,8%, — напомнил Гойхман. — Примечательно, что наконец-то мы в чём-то обогнали Запад. Например, в Великобритании инфляция составила в сентябре 3%. И вот теперь проблема повернулась совершенно противоположной стороной. Слишком низкий рост цен — это плохо, а не хорошо».

«Цены уменьшают свой темп повышения из-за многих причин. Он сдерживается прежде всего внешними факторами, — пояснил эксперт. — Увеличение нефтяных цен, дающее приток дополнительных денег в страну, укрепление рубля во многом из-за этого. Кроме того, хороший урожай и сезонное удешевление сельхозпродукции. Но очень важны во многом искусственные меры Центробанка. Именно его политика обеспечила большой вклад в преодоление инфляции. Сохраняется сдерживание денежной массы, от объёма которой зависят цены. Остаётся высокой ключевая процентная ставка ЦБ — 8,5%. С одной стороны, она делает кредиты дороже для бизнеса и населения, что препятствует росту цен. Но ведь с другой стороны, высокие ставки по кредитам сдерживают и производство, потребление, рост инвестиций и экономики в целом. Кроме того, в России так и не растут реальные доходы населения, что препятствует спросу людей на товары и услуги и стимулам в производстве. Одна из причин — искусственное сдерживание доходов для ограничения увеличения цен, отстающая индексация зарплат бюджетников, пенсий, пособий и прочего».

«Какая цель борьбы с инфляцией? Преодолеть негативное влияние роста цен на доходы людей и бизнеса, обеспечить условия для стабильного спроса и экономического роста. Но это актуально, когда цены росли на 16% в год. А сейчас уже последствия — противоположные, — уверен ведущий аналитик ГК TeleTrade. — Из-за данных мер не повышается уровень жизни, страдает рост экономики. То есть в борьбе с инфляцией проявляется и другая поговорка — «вместе с водой выплескиваем и ребёнка».

«Поэтому перспективы инфляции в России таковы. Сезонные удешевления продовольствия теряют значение к концу осени. Слишком высокая ставка ЦБ, опережающая инфляцию на 5 процентных пунктов, вероятно, будет понижаться. Это может произойти уже на ближайшем заседании ЦБ 27 октября. Причём ставка может измениться не на 0,25 п., а сразу на 0,5 п. — до 8%, что несколько ускорит инфляцию. Цель Центробанка по ней в 4% уже более чем достигнута. Поэтому можно удешевить кредиты для стимулирования экономики, не опасаясь возврата к избыточному витку цен», — уверен он.

«Глава ЦБ Эльвира Набиулина утверждает, что для ЦБ важна не минимальная инфляция, а её стабильность и предсказуемость на уровне около 4%, что позволяет экономике, бизнесу приспосабливаться к ситуации, планировать её. И ещё — нормальное для ЦБ превышение ставки над инфляцией составляет примерно 3 пункта. Соответственно, по мере стабилизации цен ставку можно и дальше снижать до 7%. Очевидно, это будет происходить уже в 2018 г., — прогнозирует Гойхман. — Вместе с этим предполагаемое в декабре и в следующем году повышение ставки ФРС — центробанка США — приведёт к некоторому оттоку средств спекулятивных инвесторов из российских активов — облигаций и иных ценных бумаг, что снизит приток внешних денег в экономику, понизит курс рубля примерно до 61−63 руб./доллар и также усилит инфляцию.

Таким образом, до конца года можно ожидать темп роста цен выше, чем сейчас — примерно 3,4−3,7%. А в следующем году инфляция станет удерживаться на уровне 3,8−3,9%. И это будет приемлемый компромисс между необходимостью стимулирования спроса, инвестиций в экономике и опасениями её сдерживания из-за излишне высокого роста цен».