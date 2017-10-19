Москва, 19 октября, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Российский рубль в четверг, 19 октября, получил подножку в виде новостей из-за рубежа. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По словам эксперта, спокойное течение торгов было прервано истечением дедлайна, который давал официальный Мадрид лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону, чтобы тот отказался от своих намерений об объявлении о независимости. В итоге будет введена в действие 155 статья конституции, которая предполагает отмену автономии и прямое управление регионом.

«Событие неожиданное, однако потенциальный ущерб еще предстоит оценить. Едва ли это событие может соперничать с предстоящим началом дебатов по налоговой реформе, которые будут поддерживать спрос на риск», — пояснил аналитик.

Следовательно с текущих 57,6 рубля после полудня курс доллар/рубль может к концу дня вернуться к 57,4 рубля, а в последующие дни вновь начать вынашивать планы по повторение минимума с начала года (55,71 рубля), до которого не так уж и далеко.

Игру в кэрри-трейд иностранными инвесторами никто не отменял, напомнил Вернер. Так, 27 октября Банк России может понизить ключевую ставку вновь агрессивно на 50 б. п. — этот вариант накануне не исключил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

Поэтому российские ОФЗ размещаются с четырехкратной переподпиской, поэтому нерезидентам в условиях «окна» перед ожидаемым повышением ФРС ключевой ставки пока нет нужды «бежать» из рублевых активов.

Тем более, что к этому располагает и ситуация на рынке энергоносителей — потенциальный возврат санкций против Ирана, приостановка поставок нефти из Иракского Курдистана и рост импорта Китаем — хорошая комбинация для сохранения растущей динамики, заключил эксперт.

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