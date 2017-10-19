Самара, 19 октября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В Самаре на базе станции скорой помощи создают единый диспетчерский центр. Как сообщает ИА REGNUM, одним из первых шагов к созданию центра стало оснащение экстренной службы рациями.

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Использование раций позволит работать медикам скорой в штатном режиме и всегда быть на связи с диспетчерским центром за счет устойчивого и защищенного соединения. Кроме того, закрытый радиоканал имеет и антитеррористическую направленность, пояснил главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.

По его словам, центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания, а радиосвязь обеспечит бесперебойную работу службы, особенно в чрезвычайных условиях. С помощью раций сотрудники оперативного отдела скорой взаимодействуют с бригадами и передают информацию о следующих вызовах. В свою очередь специалисты оперативного отдела смогут отслеживать на карте местонахождение бригад и оперативно контролируют перемещение карет скорых, спешащих на помощь пациентам.

«Оснащение станции рациями — один из шагов по созданию единого диспетчерского центра, он подразумевает ещё и организационные изменения, объединение ряда структур, в том числе, насыщение материальным ресурсом — компьютеры, программное обеспечение, — прокомментировал Малахов. — Подготовка экстренной медицинской службы к ЧМ-2018 связана не только с укреплением материально-технической базы, но и привлечением новых специалистов и обучением сотрудников оказанию экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, медицине катастроф по дополнительным образовательным программам».

По статистке, оперативный отдел скорой принимает от 700 до 1000 звонков в сутки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Самаре в медицинском обеспечении мероприятий чемпионата мира по футболу будут задействованы 27−29 дополнительных бригад. Планируется увеличить до 60 количество бригад скорой. Создана спецкоманда из 250 врачей, которая будет обслуживать чемпионат.

Медицинские сервисы будут осуществляться в трех форматах: мобильные медбригады на трибунах и у кромки поля, стационарные медпункты на объектах соревнований и бригады скорой, отвечающие за медицинскую эвакуацию.

На сегодняшний день вызовы самарцев обслуживают 110 машин скорой помощи, на которых трудятся 50 медицинских бригад.

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