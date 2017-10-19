Москва, 19 октября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Приостановка Испанией статуса автономии Каталонии в четверг, 19 октября, сорвала цены на нефть, как и большинство рисковых активов, с траектории роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эксперт отметил, что котировки марки Brent протестировали минимум вторника, 17 октября ($57,2 за баррель), опасаясь, что трения между Мадридом и Барселоной приведут не только к замедлению темпов роста четвертой экономики еврозоны, но и замедлят евроинтеграционные процессы в регионе в целом. А это уже будет иметь негативные последствия в долгосрочном периоде.

Текущее снижение, пояснил он, выглядит больше эмоциональным и спустя непродолжительное время должно сойти на нет. В ценах на нефть есть драйверы поважней — поэтому к концу недели можно ожидать попыток возвращения к трехнедельным максимумам, а позже котировки могут замахнуться на новые пики с начала года — выше $59,5 за баррель.

«На рынке энергоносителей произошли кардинальные перемены. Они последовали после реакции официального Багдада на объявление Курдистаном о своей независимости, а также нежелания президента США Трампа признавать соответствие Ираном параметром заключенной с ним ядерной сделки», — считает эксперт.

Все это добавляет в цену геополитическую премию — Иран в период санкций сократил поставки на мировой рынок в размере 1 млн баррелей в сутки, иракский Курдистан производит порядка 600 тыс. баррелей в сутки.

По данным Platts, в последние дни рынок не дополучал две трети от последней величины. В пользу дальнейшего роста играет и статистика из Китая, которая в прошлую пятницу отразила рост импорта «черного золота» на 12,2% до 9 млн баррелей в сутки. О сохранении настроя к росту свидетельствует реакция рынка на вчерашний отчет Минэнерго США.

Нефтеперерабатывающие заводы стали уходить на плановый ремонт, в результате загрузка мощностей сократилась сразу на 4,7% до 84,5%, показав минимум с 2011 года, но рынок смог выдержать этот удар судьбы и к концу дня даже успел нивелировать все потери. Точно такой же реакции можно ожидать и после сегодняшних новостей про Испанию и Каталонию, с одним лишь отличием — ждать придется подольше, подвел итог эксперт.

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