Москва, 19 октября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Первоначальный взнос по ипотеке для военнослужащих — клиентов Сбербанка снижен с 20% до 15%. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба кредитной организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Сбербанк снизил размер первоначального взноса по продукту «Военная ипотека» с 20% до 15%. Новый размер первоначального взноса распространяется на готовое и строящееся жилье», — говорится в сообщении.

Кроме того, клиенты банка смогут дистанционно оформить заявку на военную ипотеку с помощью онлайн-сервиса «ДомКлик» и его мобильного приложения. Директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев отметил, что со 2 октября, когда Сбербанк снизил ставки до 9,5%, количество поданных заявок возросло на 34%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Сбербанк России снизил процентные ставки по кредитам для физических лиц. Потребительский кредит в среднем подешевел на один процентный пункт. Минимальная ставка, по которой клиенты банка могут получить потребительский кредит под поручительство физлиц или потребительский кредит без обеспечения, составила 12,9%. Это значение теперь не будет зависеть от срока кредитования.

2 октября Сбербанк объявил о снижении ставки по военной ипотеке до 9,5% годовых, оно составило 1,4 процентных пункта. Пониженная ставка по ипотеке для военнослужащих распространяется как на готовое, так и на строящееся жилье.

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