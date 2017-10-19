Загреб, 19 октября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти может возглавить сборную Хорватии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Светлана Бекетова Карло Анчелотти

По информации издания, Анчелотти может стать главным тренером сборной Хорватии на время чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

Напомним, сборная Хорватии осталась без главного тренера перед заключительным матчем отборочного цикла чемпионата мира против сборной Украины. Руководство Хорватского футбольного союза отправило в отставку Анте Чачича, место которого занял Златко Далич.

Хорваты заняли второе место своей отборочной группе и вышли в стыковые матчи, где сыграют со сборной Греции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Карло Анчелотти был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии» после разгромного поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов со счётом 0:3. Он возглавлял мюнхенскую команду с лета 2016 года.