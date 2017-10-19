Хабаровск, 19 октября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Долгожданная трасса Ванино — Лидога — важнейший объект Транссиба, соединяющий материк и Сахалин через паромную переправу Ванино — Холмск, а Хабаровский край с Владивостоком и Читой, достроен, как и обещали дорожники — ко Дню рождения Хабаровского края — 20-му октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Хабаровскуправтодор Завершено строительство дороги Ванино — Лидога

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Протяженность трассы 323 километра, 2 полосы движения. Ширина земляного полотна — 12 метров, а проезжей части — 7 метров. В ходе строительства трассы было создано 59 мостов общей протяженностью 3,9 км, проложено 211 водопропускных труб.

«Экономический и стратегический потенциал этой трассы бизнес оценил еще задолго до полного окончания строительства. По данным краевой ассоциации автотранспортников, за последние 5 лет число большегрузов, доставляющих товар в порт Ванино на этом направлении, выросло в 5 раз. Машины идут не только дальневосточные — едут и из Новосибирска, и из Москвы», — рассказал начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог и сооружений на них «Хабаровскуправтодора» Андрей Рябов.

Транзитное сообщение по трассе Ванино — Лидога существует с начала 2000-х годов. В 1997 году строители — дорожники пробили 80 километров сквозь непроходимую тайгу, соединили старые лесовозные дороги в районе Сихотэ-Алиньского перевала, и трасса, пусть с большим трудом, но заработала.

«Уже сегодня можно отметить напряженный, но постоянно растущий трафик. Особенно масштабные перевозки идут в сторону Сахалина. Естественно, что после ввода дороги в эксплуатацию будет организовано автобусное сообщение. Это произойдет уже в ближайшее время. Сейчас официальных маршрутов нет, но они обязательно появятся — пассажирский поезд идет от Ванино до Хабаровска 26 часов, а по трассе можно доехать за 10 — 12 часов. Это и быстрее, и дешевле», — добавил Андрей Рябов.

Больше всех оценили возможность доставки грузов по трассе Ванино — Лидога владельцы автотранспортных компаний, доставляющие различные товары на Сахалин. Их девиз — «Быстро и недорого» — стал для ОАО РЖД настоящим стимулом улучшить сервис и качество перевозок — там, где могучая структура только думает, частный бизнес уже видит прибыль и предлагает свои услуги. К тому же, ввод трассы в эксплуатацию существенно расширит логистические возможности резидентов свободного порта и ТОСЭР — к существующим видам транспорта добавляется еще и автомобильный.

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Трасса строилась долго. Некоторые из участков уже изношены и требуют реконструкции.

«Сегодня мы обсуждаем эти работы. Другой вопрос — трассу Ванино — Лидога в 2018 году планируется передать в федеральную собственность. Это, я считаю, сыграет только позитивную роль. Финансирование у федералов по содержанию дорог в 5 раз солиднее, нежели из краевого бюджета и вложений муниципалитетов», — добавил Андрей Рябов.

У сложнейшей таежной трассы пока есть множество проблем. Например — связь, возможность поесть в пути и отдохнуть.

Полностью обеспечить всю трассу бесперебойной сотовой связью — очень дорого. Но, по словам Андрея Рябова, один из операторов «Большой тройки» в ближайшее время собирается установить две новые вышки сотовой связи.

Еще одна проблема — нехватка кафе, кемпингов и прочих мест, где можно отдохнуть уставшему дальнобойщику или другому водителю.

«Из-за того, что все прилегающие к дороге земли относятся к Лесному фонду, предприниматель не может просто так взять и оформить здесь участок под ведение бизнеса, строительство, и т.д. Мы подготовили градостроительную документацию в виде проектов планировки и межевания на всю дорогу, обсудили с общественностью точки, где целесообразно организовать объекты сервиса. Будет плотный трафик движения — бизнес придет, и будет работать», — считает Андрей Рябов.

Отдельная «головная боль» — электроснабжение. Новая ЛЭП на всём протяжении трассы — очень дорогое «удовольствие», а вырабатывать свет с помощью бензиновых или дизельных генераторов очень дорого для малого бизнеса.

Есть планы у крупных компаний, но пока — это только планы.

Отдельный вопрос: что станут делать сотни людей, много лет строивших трассу Ванино — Лидога?

«Без работы эти специалисты уж точно не останутся. В Хабаровском крае сейчас два проекта, которые потребуют множества квалифицированных кадров. Это уличная дорожная сеть Хабаровска и трасса «Обход Хабаровска с 13 по 42 километр». Мы будем передавть в федеральную собственность 670 километров дороги Хабаровск — Комсомольск — на — Амуре, самые проблемные участки примем в оперативное управление», — рассказал представитель Хабаровскуправтодора.

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Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства автомобильной дороги Ванино — Лидога ускорит доставку грузов в порту Ванино и Советская Гавань не только на островной Сахалин, но и из приграничных районов Китая. Дорога является частью важного евроазиатского международного транспортного коридора «Транссиб», обеспечивая связь Юга и Востока Хабаровского края с федеральными трассами Чита — Хабаровск и Хабаровск — Владивосток.

Качество дорожного полотна часто вызывает нарекания у водителей, которые отмечают, что дорога разрушается быстрей, чем ее успевают строить. Это может быть связано с недостаточным финансированием, которое все годы велось из краевого бюджета.